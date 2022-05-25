Китай здійснив запуск нової ракети Чанчжен-8 з секретним супутником

09:31 22 грудня Киев, Украина

Як стало відомо, Китай продовжує успішно освоювати нові космічні технології. Так, сьогодні, 22 грудня, в Китаї була успішно запущена нова ракета-носій Чанчжен-8, що в перекладі звучить як Великий похід-8. Ця ракета середнього класу вивела на орбіту секретний супутник XJY-7 і групу космічних мікроапаратів.

Запуск був здійснений о 07:37 ранку за місцевим часом з космодрому Веньчан на острові Хайнань. Це перший політ новітньої китайської ракети.

На минулому тижні Національне космічне управління КНР (CNSA) повідомляло, що ракета-носій встановлена на стартовому майданчику.

Ракета виведе на сонячно-синхронну орбіту секретний супутник XJY-7 для випробувань технологій, розроблених Китайською академією космічних технологій (CAST). На борту також мікросупутник ET-SMART-RSS або Чжисін-1A, створений для Ефіопії, апарат дистанційного зондування Землі Хайси-1 і черговий супутник зв'язку Тяньци (Apocalypse 12).

Новітня двоступенева китайська ракета-носій Чанчжен-8 здатна виводити на геосинхронну перехідну орбіту до 2,8 тонни корисного навантаження, на сонячно-синхронну орбіту висотою 700 км - до 5 тонн і 7,6 тонни - на низьку навколоземну орбіту.

У перспективі першу сходинку нової ракети з бічними прискорювачами у варіанті Чанчжен-8R планується адаптувати для багаторазового використання.

Вона повинна буде після старту ракети здійснювати керовану вертикальну посадку на морську платформу.

Двоступенева Чанчжен-8 повинна стати основою носія багаторазового використання для комерційних запусків.

Нагадаємо, у вересні ЗМІ повідомили, що Китай запустив в космос невідомий об'єкт. Мережа космічного спостереження США назвала його NORAD ID 46395.