Китай відреагував на звинувачення США на адресу "Інститутів Конфуція"

У США заявили про те, що Глобальна мережа Інститутів Конфуція є іноземними місіями, а відповідно не є безпечною. У відповідь на це Китай заявив про демонізації Вашингтоном відомого проекту.
Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні назвав це рішення Вашингтона "актом демонізації" культурного співробітництва між країнами За його словами, Пекін зберігає за собою право на дії у відповідь.
"Ми закликаємо Сполучені Штати відкинути мислення Холодної війни, виправити помилки, припинити політизацію освітніх проектів, втручання в нормальний процес гуманітарних обмінів і зупинити підрив китайсько-американського взаємодовіри і співробітництва. Ми також залишаємо за собою право на дії у відповідь ", - підкреслив представник зовнішньополітичного відомства КНР.
У четвер Держдепартамент США розповсюдив заяву держсекретаря Майкла Помпео, відповідно до якого Сполучені Штати оголошують діючі на території країни Інститути Конфуція, що займаються просуванням китайської мови і культури, "іноземними місіями КНР". Як наголошується в заяві глави американської дипломатії, сенс присвоєння Інститутам Конфуція такого статусу полягає в тому, щоб дати американським працівникам сфери освіти і адміністраціям шкіл можливість приймати поінформовані рішення щодо правил функціонування цих центрів.
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