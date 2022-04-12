Китай та росія хочуть дестабілізувати військово-політичну обстановку в Європі

Позиція Китаю щодо війни росії проти України давно вже відома. Вона відображена у всіх китайських офіційних заявах, починаючи з кінця лютого. Їхня позиція це – прагматичний нейтралітет з антиамериканським порядком денним. Коротко кажучи, Китай підтримає, хоч і завуальовано, все, що суперечитиме політиці США. З боку може здатися, що Китай і росія - це союзники, готові йти пліч-о-пліч, проте війна в Україні та західна ізоляція росії дає Китаю величезні можливості: важелі економічного та фінансового впливу на росію, а в перспективі - посилення впливу Пекіна на рф. Потужна росія, яка перемагає у війні, китайцям не потрібна, їм потрібен слухняний молодший партнер, на якого можна звалити частину антизахідного фронту.

Наприкінці минулого тижня було помічено шість вантажних літаків Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю Y-20, що пролітають над територією Сербії. Китайські вантажні літаки з військовими розпізнавальними знаками помітили в белградському аеропорту імені Ніколи Тесла. Хоча міністерство оборони Сербії не відповіло на питання ЗМІ про факт постачання, деякі експерти вважають, що є всі підстави говорити про таємний договір між сторонами, а, як відомо, Сербія – давня союзниця росії.

Пізніше з'ясувалося, що Пекін таємно поставив Белграду нову зброю — зенітно-ракетні комплекси HQ-22. Крім того, китайські літаки перетнули повітряний простір як мінімум двох країн-членів НАТО, Туреччини та Болгарії, що розцінюється як демонстрація зростаючого глобального впливу Китаю.

На тлі провалу так званої «спецоперації» росії в Україні, Пекін, на прохання москви, озброює Бєлград для ескалації конфлікту і в інших регіонах, щоб таким чином послабити Європу та мінімізувати допомогу Україні. Не виключено, що озброєння Сербії росією та Китаєм може підштовхнути балканську країну до нової війни, особливо проти її колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність у 2008 році.

Щоб уникнути розколу на Заході, НАТО та Євросоюзу слід посилити озброєння Києва та звернути увагу на країни, які відмовляються надавати допомогу Україні, яка на сьогодні є бастіоном європейської безпеки, та уникають введення антиросійських санкцій. Пекін вважає за краще грати в темну, тому, як тільки буде пригнічена агресія рф в Україні, Китай відкладе свої плани щодо переділу світового впливу.