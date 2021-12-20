Київ: затриманий співробітник ГРУ РФ заарештований

07:20 10 липень Київ, Україна

За повідомленням Генеральної прокуратури України, затриманого в Києві позаштатного співробітника ГРУ РФ відправили в СІЗО. Йому повідомлено про підозру за статтею про участь у створенні терористичної групи чи організації.

Шевченківський райсуд Києва взяв під варту на 60 діб без можливості внесення застави громадянина України, причетного до створення "розвідувального управління" терористичної організації ДНР.

Напередодні йому було повідомлено про підозру за статтею про участь у створенні терористичної групи чи організації (ч.1 ст. 258-3 КК).

За даними слідства, громадянин, який був затриманий в Києві, брав активну участь у створенні "розвідувального управління ДНР" і виконував завдання спецслужб країни-окупанта. Зокрема, затриманий керував агентурною мережею, яка за його наказом повинна була здійснити ряд терактів і диверсій на підконтрольній Україні території, повідомили в прокуратурі.

Восьмого липня 2020 року в Києві був затриманий позаштатний співробітник Головного розвідувального управління РФ, який брав активну участь у створенні "розвідувального управління ДНР". За даними спецслужби, "громадянин К." протягом 2014-2020 років виконував функції одного з "кураторів" ватажків терористичної організації ДНР.