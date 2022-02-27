Київ направив позов проти РФ до Міжнародного суду ООН

Президент Зеленський повідомив, що Україна звернулася з позовом до Міжнародного суду проти Російської Федерації.
Наголошується, що Київ вимагає провести слухання у справі вже наступного тижня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ направив позов проти Росії до Міжнародного суду ООН та вимагає провести слухання у справі вже наступного тижня.
"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягти Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - написав Зеленський у неділю. Twitter.
Наголошується, що Київ вимагає провести слухання у справі вже наступного тижня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ направив позов проти Росії до Міжнародного суду ООН та вимагає провести слухання у справі вже наступного тижня.
"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягти Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - написав Зеленський у неділю. Twitter.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі