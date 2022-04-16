04:47 24 листопада Київ, Україна

"русского мира" вийшли на новий рівень. Тепер для того, щоб йому вірив не тільки народ Зовнішня політика Росії давно перейшла всі межі. Плани Путіна щодо впровадженнявийшли на новий рівень. Тепер для того, щоб йому вірив не тільки народ РФ , але і люди з інших країн, створюються інфосервіси типу News Front, де всі світові події, в яких Росія бачить свій інтерес, висвітлюються в триколорі.

Так, медіасервіс News Front є організацією, підконтрольною Кремлю. На цьому сайті розповідають про досягнення Росії в Україні, Білорусі, на Близькому Сході. Про те, як російські миротворці захищають і несуть "русскій мір" нестерпним прозахідним людям, які хочуть жити в демократичних і ліберальних країнах зі свободою слова. Також там зачіпають і внутрішню політику, де говориться, як добре йдуть справи в країні.





Однією з головних новин стало винайдення вакцини проти COVID-19. На сайті стверджують, що вже більше як 20 країн готові купувати вакцину для успішної боротьби проти коронавірусу. Однак, як повідомляє BBC, третьої фази випробувань ще не було проведено. Більш того, Путін відправив величезну партію вакцин у Венесуелу. Ніколас Мадуро підкреслив, що вакцинується сам разом зі своїми дітьми, однак досі цього не зробив. Вакцину у Венесуелі роздають безкоштовно, хоча в Росії були виділені величезні гроші приватних комерційних компаній на її придбання. Мабуть, венесуельці і будуть тими хом'яками, на кому пройде третя фаза клінічних випробувань. Про порушення прав людини Путін не чув.

Подібними новинами рясніє сайт News Front. На особливу увагу на медіасервісі заслуговують країни Близького Сходу. Там говориться про те, як росіяни допомагають місцевому населенню, рятують сирійців від бандформувань. Насправді ж все відбувається навпаки. Присутність російських "миротворців" так само як і на окупованому сході України, нічого хорошого для місцевого населення не обіцяє.



Хакерська група зловмисників "Clash Hackers" вчинила кібератаку на News Front для того, щоб засудити дії медіасервіса. Вони звинуватили всіх, хто працює з цим агентством, у брехні і засудили дії Росії на Близькому Сході, написали, що не допустять вбивства арабів будь-де і продовжать атаки на подібні російські сайти з пропагандою і сфальсифікованими новинами. Також хакери виклали дані всіх працівників News Front.