Кібератака на «News-Front»

18:38 16 листопада Київ, Україна

жовтня на підконтрольний російській владі медіапортал «News-Front» була здійснена «Все було: і блокування, і DDOS, і спроби злому, але цілеспрямована

На сайті хакери, які назвали себе «Clash Hackers», залишили «послання», назвавши причиною атаки - «втручання уряду РФ в справи Близького Сходу». 16підконтрольний російській владі медіапорталбула здійснена кібератака . Керівник цього інформаційного агентства Костянтин Книрик зазначив:було: і блокування, і DDOS, і спроби злому, але цілеспрямована хакерська атака вперше!»На сайті хакери, які назвали себезалишили «послання», назвавши причиною атаки - «втручання уряду РФ в справи Близького Сходу».

Відомо, що доступний на 9 мовах сайт «News-Front», який фінансується ФСБ РФ і поширює за вказівкою Кремля дезінформаційну і пропагандистську інформацію в західних країнах, був вилучений з платформ «Facebook», «Twitter» і «YouTube», які активно борються з фейковою інформацією і фальшивими акаунтами.