Кібератака на «News-Front»

16 жовтня на підконтрольний російській владі медіапортал «News-Front» була здійснена кібератака. Керівник цього інформаційного агентства Костянтин Книрик зазначив: «Все було: і блокування, і DDOS, і спроби злому, але цілеспрямована хакерська атака вперше!»
На сайті хакери, які назвали себе «Clash Hackers», залишили «послання», назвавши причиною атаки - «втручання уряду РФ в справи Близького Сходу».
На сайті хакери, які назвали себе «Clash Hackers», залишили «послання», назвавши причиною атаки - «втручання уряду РФ в справи Близького Сходу».
Відомо, що доступний на 9 мовах сайт «News-Front», який фінансується ФСБ РФ і поширює за вказівкою Кремля дезінформаційну і пропагандистську інформацію в західних країнах, був вилучений з платформ «Facebook», «Twitter» і «YouTube», які активно борються з фейковою інформацією і фальшивими акаунтами.
Робота сайту відновлена... «News-Front» продовжує поширювати фейкову і деструктивну інформацію... Причини атаки були зрозумілі з самого початку... Хакери не знайдені...
Судячи з усього, це чергова демонстрація наявності міжвідомчого конфлікту між ФСБ і ГРУ.
Судячи з усього, це чергова демонстрація наявності міжвідомчого конфлікту між ФСБ і ГРУ.
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