Капітуляція Вірменії - профіт для РФ

18:07 16 листопада Київ, Україна





Експерти, які пильно стежили за конфліктом в Нагірному Карабаху, прогнозували різні сценарії розвитку ситуації, але всі були єдині в думці, що РФ буде домагатися введення своїх військ на територію Нагірного Карабаху під будь-яким «законним» приводом.



Кілька тижнів російські ЗМІ поширювали фейкову інформацію про турецьких спецпризначенців і сирійських найманців, про атаки азербайджанської армії на цивільну інфраструктуру, церкви, російських прикордонників, але ключову роль все ж зіграло знищення російського вертольота Мі-24 на кордоні Нахічеванської автономії і Вірменії, що цілком могло стати приводом для повномасштабного втручання РФ у конфлікт.



Оголошення Вірменією капітуляції в карабаському конфлікті стало несподіванкою як для більшості азербайджанців , які планували до 2021 року повернути до складу республіки свої території, так і для вірмен, у яких, цілком ймовірно, назріває масштабна політична криза.Експерти, які пильно стежили за конфліктом в Нагірному Карабаху, прогнозували різні сценарії розвитку ситуації, але всі були єдині в думці, що РФ буде домагатися введення своїх військ на територію Нагірного Карабаху під будь-яким «законним» приводом.Кілька тижнів російські ЗМІ поширювали фейкову інформацію про турецьких спецпризначенців і сирійських найманців, про атаки азербайджанської армії на цивільну інфраструктуру, церкви, російських прикордонників, але ключову роль все ж зіграло знищення російського вертольота Мі-24 на кордоні Нахічеванської автономії і Вірменії, що цілком могло стати приводом для повномасштабного втручання РФ у конфлікт.



Таким чином, конфлікт «заморожений», Азербайджан з найменшими втратами звільнив третину Нагірного Карабаху і продемонстрував ефективність своєї армії, а РФ реалізувала сплановану операцію по введенню своїх «миротворців» і перекиданню «гуманітарної» допомоги в Нагорний Карабах.



Контроль за розгортанням російського контингенту в Нагірному Карабаху, основу якого склали підрозділи 15-ої окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу Росії, довірений генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову, який є учасником двох чеченських воєн, операції з ліквідації штабу Масхадова, військовим радником в Сирії, а також представником РФ в центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін в Донбасі.



Російські «миротворці» вже взяли під контроль Лачинський коридор - шлях, який пов'язує Карабах з Вірменією, яка продемонструвала нездатність воювати не тільки на полі бойових дій, але і на політичній арені.



Таким чином, Азербайджан - переможець, який продемонстрував безпорадність супротивника і не допустив повномасштабного тривалого кровопролиття. Незважаючи на введення російських «миротворців», РФ, що роздирається внутрішніми соціально-економічною і політичною кризами, які підживлюються стресом через пандемію COVID-19, зазнає поразки і на цьому фронті, в черговий раз продемонструвавши світовій спільноті свої реальні геополітичні цілі і шляхи їхнього досягнення.