Яке фінансування регіонів заклали в проєкт держбюджету-2021

21:20 22 вересень Київ, Україна

Проєкт держбюджету-2021 ще може бути скоректований, до того, як його приймуть у першому читанні, депутати повинні подати свої пропозиції, відповідно, й цифри можуть змінитися.

Поки ми пропонуємо подивитися, скільки коштів передбачили на фінансування регіонів.



У проєкті держбюджету передбачено два види дотацій: базова та реверсна. Базова дотація перераховується з державного бюджету до місцевих, її основне джерело - загальнодержавні податки та збори. У наступному році регіонам планують виділити 15,7 млрд грн базових дотацій. Найбільше коштів можуть отримати Закарпатська та Івано-Франківська області - 272,6 млн і 258,3 млн грн відповідно. Місцеві, районні, сільські бюджети та бюджети об'єднаних територіальних громад цих областей отримають більше мільярда гривень.



Найменше коштів заклали для Миколаївської області - 2,4 млн. У порівнянні з поточним роком планують скоротити також фінансування Вінницькій, Львівській, Харківській, Одеській, Житомирській і Кіровоградській областям.





У проєкті бюджету також закладено реверсну дотацію - її перераховують з місцевих бюджетів до держбюджету для горизонтального вирівнювання податкового потенціалу регіонів. Такий вид дотацій закладений в бюджеті-2021 на рівні 10,4 млрд грн.

У проєкті держбюджету не передбачена медична субвенція місцевим бюджетам, вона скасована в рамках медичної реформи (її замінить інша програма). Субвенція на освіту закладена в розмірі 102,5 млрд грн. Зокрема, міський бюджет Києва отримає 5,5 млрд. В цілому, в порівнянні з цим роком фінансування освіти виросте у всіх регіонах в середньому на 20-30%.

Крім того, в проєкті бюджету на 2021 рік передбачили 8 млрд 598,7 млн грн додаткових дотацій (+ 3,2% в порівнянні з поточним роком) і 34 млрд 914 млн грн додаткових субвенцій (-12,2%).