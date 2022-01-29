Які методи гібридної війни Путін обкатав в Україні

07:59 13 вересень Київ, Україна

З 2007 року Люк Хардінг був московським кореспондентом газети The Guardian. За результатами роботи в Росії Хардінг написав книгу Mafia State, в якій схарактеризував Росію як мафіозну державу, а керівництво країни - як рухоме двома взаємозаперечними мотивами, націоналізмом і спрагою особистого збагачення.

Хардінгу було відмовлено у в'їзді в Росію 8 лютого 2011 року. Відмова у в'їзді Хардінгу стала першим випадком висилки західного журналіста в пострадянській історії Росії.

У cвоєму інтерв'ю українській журналістці Люк Хардінг розповів про методи гібридної війни, які Росія обкатала в Україні і тепер застосовує по всьому світу.

- З одного боку, ми маємо військову агресію в чистому вигляді, а з іншого - таку витончену зброю, як таргетований вплив в соціальних мережах. Тобто в одній руці у них і танки, і важке озброєння, і жива сила, які формально хоч і не є підрозділами російської армії, проте чітко та нерозривно пов'язані з російськими військовими структурами. А в іншій руці у них молоді цинічні люди, що працюють на бот-фабриках, чиє завдання - писати антиукраїнські месиджі та поширювати антиукраїнські фейки. Це одна з форм диверсії проти України та частина справжньої, фізичної війни за територію.

Ми бачили, як в результаті анексії 2014 року в України силою відібрали частину території. Але ведеться також прихована війна за мізки - робиться спроба створити в головах людей якусь паралельну реальність і приживити там наративи, які не мають нічого спільного з правдою.

Такі методи ведення війни доведені Кремлем майже до досконалості, і особливо це стосується України.

Подібний інструментарій обкатується і на Заході, і мені здається, багато хто побачив і став усвідомлювати масштаби цієї проблеми тільки починаючи з 2016 року, коли масовані атаки кремлівських ботоферм мали значний вплив на мізки американських виборців. У тролів і їхніх ляльковиків вийшло дискредитувати Хілларі Клінтон і допомогти Дональду Трампу піднятися в президентське крісло.

Путін сам не розпалює вогонь - він просто непомітно підкрадається та підливає в нього масло.