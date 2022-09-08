Які зміни будуть в Законопроекті про референдум

16:50 10 червня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський 9 червня вніс до Верховної Ради законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум . Дати українцям право вирішувати важливі питання таким шляхом глава держави обіцяв ще в передвиборній програмі. У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що прийнятий у 2012 році закон про референдум був визнаний неконституційним, в результаті це призвело до «обмеження народовладдя та реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами». Що передбачає ініціатива Зеленського детально в нашій інфографіку



На всеукраїнському референдумі планують вирішувати питання внесення змін до Конституції (в I, ІІІ та XIII розділи), питання загальнодержавного значення, питання скасування окремих норм або цілого закону.



Не можна виносити на референдум питання, які суперечать Конституції або нормам міжнародного права, законопроекти з питань податків, бюджету чи амністії. Також під забороною питання, спрямовані на ліквідацію незалежності, порушення суверенітету або територіальної цілісності, розпалювання расової або міжетнічної ворожнечі.



Призначити референдум може Верховна рада і президент, також в законі прописана можливість провести його за народною ініціативою (з питань загальнодержавного значення або скасування закону). Для це необхідно вимога не менше 3 млн громадян України за умови, що підписи зібрані не менше, ніж в 2/3 адміністративно-територіальних одиниць (мінімум по 100 тисяч в кожній). Потім проведення референдуму повинно бути підтверджено указом президента.



Участь у референдумі добровільне, голосування - таємне. Виборець голосує шляхом подачі бюлетеня, передбачено також електронне голосування.



Результати референдуму не потребують затвердження будь-якими державними органами. Референдум визнається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше 50% виборців. Змінити рішення, прийняте на референдумі, можна тільки на іншому референдумі, але не раніше, ніж через три роки.



Прийняте на референдумі рішення набирає чинності через 10 днів після визначення результатів. Якщо рішення негативне, повторно винести його на голосування можна тільки через рік.



Відповідно до закону референдум не можна проводити одночасно з черговими і позачерговими виборами, а також якщо в країні (або окремій місцевості) введено воєнний або надзвичайний стан.



