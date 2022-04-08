Як "зелена" електроенергія заганяє українські шахти в збиток

10:54 10 листопада Київ, Україна

Щоб розрахуватися зі старими боргами перед "зеленою" генерацією, НКРЕКП з 1 грудня підвищує тариф на транспортування електроенергії, промисловці впевнені, що це призведе до масового закриття підприємств, зростання безробіття, падіння економіки в цілому.

Підвищення тарифу на передачу електроенергії на 30% знищить шахти, які і без того мають мільйонні збитки. Про це заявив директор держпідприємства "Львіввугілля" Олег Акімов.



За його словами, зростання витрат на електроенергію ще більше зажене вітчизняні шахти в збитки і може привести до знищення галузі.



"1650 за тонну вугілля. Ще підвищити зараз за електроенергію плату. Ми і так вже повністю перебуваємо у фінансовій дірі. Ми сьогодні беремо фактично, у нас дисбаланс, фінансовий результат по роботі за жовтень мінус 70 млн гривень. Давайте підвищимо ще ціну на електроенергію, буде мінус 80 млн або 90", - пояснив Акімов.



Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.



Промисловці і бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття і падіння економіки. А глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.



Своєю чергою провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання по погашенню боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.



За даними з судових реєстрів, вже більше ніж 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.