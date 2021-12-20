Як виконує обіцянки кандидат в мери Ірина Верещук

21:53 17 липень Київ, Україна

Фракція "Слуга народу" утеверділа кандидатуру Ірини Верещук для участі у виборах київського міського голови. Верещук вже кинула виклик чинному меру Віталію Кличку, запросивши його на дебати. Ми вивчили кар'єру Врещук і розібралися, які обіцянки вона давала і як їх виконує.





За час каденції в якості народного депутата Верещук дала 128 обіцянок, включаючи передвиборні програмні, з яких виконала 15 (12%), провалила - 4 і ще 109 повинна реалізувати.



Що стосується 15 виконаних обіцянок, Верещук переважно виконувала озвучені наміри підтримати той чи інший законопроект. Так, нардеп, як і обіцяла, проголосувала за «антіколомойскій законопроект» про регулювання банківської діяльності.



У Ірина Верещук є досвід управління містом, тому що з 2010 по 2015 роки вона була мером Рави-Руської. Зараз нардеп є членом депутатської фракції «Слуга народу» і очолює підкомітет з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.За час каденції в якості народного депутата Верещук дала 128 обіцянок, включаючи передвиборні програмні, з яких виконала 15 (12%), провалила - 4 і ще 109 повинна реалізувати.Що стосується 15 виконаних обіцянок, Верещук переважно виконувала озвучені наміри підтримати той чи інший законопроект. Так, нардеп, як і обіцяла, проголосувала за «антіколомойскій законопроект» про регулювання банківської діяльності.

Також Верещук виконала обіцянки підтримати зміни до держбюджету, спрямовані на боротьбу з коронавірусів, проголосувати за пролонгацію закону про статус Донбасу і законопроект про статус ветеранів, а також голосувала за правку до законопроекту №2116, яка передбачає переведення слідчих по «справах Майдану» в ГБР. Зображення великого розміру (відкриється в новому вікні) Щодо чотирьох провалених обіцянок, Верещук не виконала програмне зобов'язання «Слуги народу» ввести вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Оновлений Виборчий кодекс був прийнятий ще Верховною радою VIII скликання 11 липня 2019 року, проте його не підписав президент Петро Порошенко. Щодо чотирьох провалених обіцянок, Верещук не виконала програмне зобов'язання «Слуги народу» ввести вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Оновлений Виборчий кодекс був прийнятий ще Верховною радою VIII скликання 11 липня 2019 року, проте його не підписав президент Петро Порошенко.



Депутати IХ скликання остаточно прийняли Виборчий кодекс 19 грудня 2019 року зі врахованими пропозиціями президента Володимира Зеленського.



Цей Виборчий кодекс якраз передбачає введення пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміна виборчої системи на місцевих виборах.



Крім того, новий Виборчий кодекс ліквідує мажоритарку, яку пов'язують з численними фактами підкупу виборців та використанням адміністративного ресурсу, і дозволяє виборцям впливати на те, хто від партій пройде в Раду.



Незважаючи на те, що монобольшінство підтримало цей документ, Верещук не голосувала, тому і провалила обіцянку.





Чи не виконала нардеп ще одне програмну обіцянку - перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Ми обіцяємо всім громадянам, що не будуть прийняті ніякі нові кодекси, або хоча б те, що зменшує права громадян працездатних і непрацездатних. Це дуже важливо, тому що нас відразу будуть не тільки бити, а дуже сильно бити, і ми це прекрасно розуміємо », - сказала Ірина Верещук.

Серед іншого також депутат обіцяла ініціювати створення ТСК з приводу розкрадань в «Укроборонпрому», голосувати проти підвищення зарплат для народних депутатів, не голосувати за законопроект про медіа, ініціювати законодавчі зміни, які зроблять ЦВК аполітичним органом.