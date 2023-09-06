08:13 12 серпня Київ, Україна

У росії розробляються і приймаються ініціативи щодо повернення в "нормальне життя" військових, що повернулися з війни. Їх повинні залучати до роботи, де є дефіцит кадрів, спілкування з дітьми і соціально-політичне життя. Цей вибуховий коктейль не обіцяє агресорові нічого хорошого в найближчому майбутньому, вважають експерти. Ув'язнені і військові, що повернулися з фронту, займають дедалі більш значне місце у різних галузях російського суспільства. Путіністи скаржаться на нестачу кваліфікованих кадрів, зазначаючи, що економіка досягла нового 27-річного мінімуму за цим показником. Найбільша частка підприємств, які зазнають нестачі робочої сили, припадає на легку промисловість – понад 70%, машинобудування – 42%, хімічну промисловість – 32% та виробництво продуктів харчування – 22%.

Для вирішення цієї проблеми деякі спостерігачі пропонують використовувати працю ув'язнених. За повідомленнями Telegram-каналів, близьких до адміністрації президента рф, найбільший інтернет-рітейлер країни оголосив про плани працевлаштувати понад 500 засуджених до покарань до кінця 2023 року. Було навіть запропоновано залучити засуджених спеціалістів з інформаційних технологій до віддаленої роботи у комерційних компаніях. «Втім, перспектива зробити ув'язнених головною опорою “мобілізаційної економіки” практики ГУЛАГу, — не сама, скажімо так, “екзотична” пропозиція російських чиновників. На їхню думку, “ветерани війни”, які повернулися з фронту, мають відігравати провідну роль не лише у економіці, а й у соціальній та політичній сферах. Путін особисто заявив, що всередині країни мають бути створені умови для участі окупантів у громадській діяльності. Путіністи держдуми пішли ще далі і запропонували залучити до патріотичного виховання школярів солдатів, які повернулися з війни», — пишуть експерти. Один із депутатів, генерал-полковник Володимир Шаманов, який увійшов до наглядової ради державного фонду «Захисники Вітчизни», заявив, що «одним із завдань фонду є розробка програми інтеграції ветеранів у систему патріотичного виховання, для дітей та молоді».

Фонд «Захисники Вітчизни» розвинув широкий спектр діяльності. З 1 червня почали працювати його відділення по всій країні, а наприкінці липня у москві пройшов перший форум, який зібрав 150 ветеранів з усієї росії. Організація почала залучати їх до зустрічей зі школярами. При цьому Шамонов повідомив, що має намір організувати на регулярній основі "уроки мужності" в рамках проєкту "Дозор героїв", а двоє військовослужбовців, представлені як "сучасні герої", вже виступили з презентаціями перед дітьми. «Серед ветеранів чимало ув'язнених, які пішли на фронт в обмін на зняття судимості. Серед них засуджені за вбивства, пограбування, незаконний обіг наркотиків, зґвалтування (зокрема неповнолітніх) та інші тяжкі злочини», - заявляють експерти. За словами адвокатки Фонду захисту прав ув'язнених Яни Гельмель, їй відомі випадки вербування вагнерівцями ув'язнених, засуджених за неодноразові випадки сексуального насильства над дітьми. Є також приклад засудженого за зґвалтування та вбивство. Навіть пропагандисти визнають, що ті, хто повертається з війни, часто страждають на посттравматичні стресові розлади і потребують реабілітації. Російський журналіст соловйов та його звичайна група “експертів” закликали до повернення обов'язкової базової військової підготовки у школах без дозволу батьків. Вони вважають, що викладати ці курси мають ветерани, а всіх, хто проти цього навчання, потрібно відправляти на фронт чи у в'язницю. «Насправді така програма означає довірити дітей людям, які звикли до вбивств, та скалічених війною. Замість того, щоб соціалізуватися на таких уроках, їх штучно занурюватимуть в імітацію війни, тільки вже разом із дітьми», — вважають політологи.