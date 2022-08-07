Как уменьшить риски и адаптироваться к кризису IT компаниям

14:39 16 травня Київ, Україна

Відповіді на найбільш хвилюючі питання, що робити і як не просто залишитися на плаву, а досягти успіху в кризу IT-компаніям

Зараз - най-най початок шторму і якраз час активно до нього готуватися. 8 завдань власника IT-компанії під час кризи





Головне питання - що робити компаніям на 100-200 чоловік і менше в кризу, і як до нього адаптуватися?

Зараз - най-най початок шторму і час активно готуватися до нього. Час поставити штормові вітрила і задраювати люки. Коли ходиш на яхті, є правило: якщо в чомусь сумніваєшся - обов'язково роби. Якщо здається, що команді пора надіти жилети - надягайте. Навіть якщо поки все нормально і необхідності, на перший погляд, немає - надягайте. Це як робота щодо запобігання ризиків.



Від ситуації, яка склалася в зв'язку з пандемією Минулого тижня я спілкувався з учасниками клубу для власників IT-компаній Growth Factory. Перед зустріччю вони вибрали найбільш хвилюючі їх питання. Нижче - коротка версія відповідей.Головне питання - що робити компаніям на 100-200 чоловік і менше в кризу, і як до нього адаптуватися?Зараз - най-най початок шторму і час активно готуватися до нього. Час поставити штормові вітрила і задраювати люки. Коли ходиш на яхті, є правило: якщо в чомусь сумніваєшся - обов'язково роби. Якщо здається, що команді пора надіти жилети - надягайте. Навіть якщо поки все нормально і необхідності, на перший погляд, немає - надягайте. Це як робота щодо запобігання ризиків.Від ситуації, яка склалася в зв'язку з пандемією коронавируса , у мене відчуття наближення шторму. Вони вже були в 1998, 2001, 2003-2004, 2008, 2014 роках, і от не чекали - а знову він. Як і минулі кризи, цей ставить перед власником кілька першочергових завдань





Позитивне мислення

У шторм дві головні речі - це команда і гарний настрій. Витримати шторм і добре його пройти можна тільки з позитивним настроєм. Зараз найголовніше, абсолютно серйозно - це позитивний настрій власника компанії. Все інше йде від вас, від настрою капітана.

Щоб зберегти позитивний настрій - спалюйте адреналін. Я для цього катаюся на велосипеді, займаюся на тренажерах. Знайдіть поруч з собою позитивної людини. Шукайте будь-які джерела позитиву. Алкоголь в довгу - не допомагає.

Зараз потрібно дуже багато себе змушувати робити, щоб зберегти здоров'я і настрій. Займатися спортом, правильно харчуватися, достатньо спати. І всюди знаходити плюси. І старанно працювати.

Рішення

У мене є гуртка, яку я обов'язково беру з собою в море. На ній написано "The captain's word is lawс". І це наступне завдання власника зараз: приймати рішення.

У вас майже немає часу на дослідження і наради. За час цих досліджень компанія може померти. Зараз важливо приймати рішення швидко і важливо розуміти, що прийняті рішення - набагато краще, ніж коливання і відсутність рішень. "Папа, за вікном падає сніг! - Продаємо!".



На човні найменше заколисує, якщо ви за штурвалом. Не бійтеся брати на себе відповідальність і залишайтеся позитивними незалежно від того, що відбувається.



Спілкуйтеся

Говоріть з людьми і слухайте їх, навіть якщо на перший погляд здається, що люди говорять дурниці. Просто іноді це погляд з такого боку, про яку ви навіть не думали.



У ELEKS кожні два тижні CEO на онлайн-зустрічі всієї компанії в 1500 чоловік чітко пояснює яка зараз ситуація, що змінилося за ці два тижні, що додалося, що стало гірше, де ми виграли проект, де програли, що ще сталося.



Все абсолютно відверто. Кожен фахівець може поставити запитання під час онлайн зустрічі і отримати відповідь. Ми взяли для себе рішення будувати відкриті і прозорі комунікації, тому для нас немає "незручних питань".



Це - наслідок закону комунікації: будь-яку недомовлену річ, особливо у важкий час, люди будуть трактувати по-своєму, найчастіше в невигідному для нас світлі.



Будете комунікувати - все буде добре. Навіть якщо ви розповідаєте, що програли проект або замовник урізав оплату. Все одно подавайте такі речі з позитивним настроєм. Це зараз найголовніше. Потрібно повідомити щось погане - розкажіть анекдот, якусь позитивну історію з цього приводу.



Не вмієте виступати - випийте 50 г коньяку і вперед. Але обов'язково доносите до команди якомога більше інформації, і обов'язково в позитивному ключі.

Фінанси

У нормальний рік у будь-який стабільно працюючої компанії доходи більше витрат. А зараз вони наближаються одна до одної. Якщо нічого не робити - витрати наздоженуть і перевищать доходи.



Вам потрібно діяти з випередженням на кілька місяців. Ваша дохідна "купа грошей" завжди, в будь-який момент, повинна бути більше видаткової "купи". Це як доміно: якщо ви стоїте в ряду доміношек і десь на далекому краю вони почали падати - до вас теж дійде ця хвиля. В нашій індустрії у всіх процесів є затримка.



Ви щомісяця повинні бути прибутковими. Слідкуйте за балансом доходів і витрат та не допускайте переважання витрат над доходами.



Урізання витрат - шлях на дно

Якщо ви починаєте урізати витрати - в результаті ви впадете на дно. Не думайте, що обійдетеся просто скороченням витрат. Це безперспективно, особливо на падаючому ринку. Ви просто витратите всі запаси.

Дуже важливо зараз шукати вихід із ситуації, думати про нього критично і позитивно. Усередині ELEKS є свій продукт Luftronix - аналіз дронамі поверхні літаків після аварії. І недавно дуже велика авіакомпанія, наш клієнт, сказала про нього: "Вибачте, найближчі три роки грошей на цей проект у нас не буде." Ми відразу почали шукати інші галузі і знайшли ніші, де наш проект виявився затребуваний.

Чому ми не зробили цього три місяці тому? Тому що все було добре.



Використовуйте можливості

Для мене криза - це можливості. Стати краще, розлучитися з тими, хто не поділяє цінності компанії, почати нові бізнеси, нові напрямки.



Зараз я почав чотири нові продукти. Я відповідаю за інновації в компанії і коли ми зібрали ідеї про потенційних каналах продажів і нових ринках від команди - деякі були просто "Вау!".

Тому мені здається, що важливо використовувати кризу як можливість. Ми зараз намагаємося виграти проект на 50 девелоперів тільки тому, що у нас є така кількість розробників на Бенче. Місяць тому ми б в цей проект навіть не сунулися. Не було вільних людей.

А ті, які були - дуже перебирали проектами. Зараз такого практично немає. Коли перед людиною вибір між званням ".NET senior developer" і трирічним контрактом на С ++ - більшість вибирають стабільність. І знайти проект для них стає набагато простіше.



Постійно дивіться де у вас падає дохід, де росте, розбирайтеся чому. Особливо в невеликих компаніях. Це ваша можливість зменшити бенч і зберегти компанію прибутковою.



З замовниками це теж працює. Спілкуйтеся, показуйте експертизу, пояснюйте, активно шукайте проекти. Пробуйте будь-які ідеї, які здаються перспективними.



Чітко розумійте, чи дійсно замовник просить знижку, тому що все погано, або вирішив заощадити під шумок. Якщо у нього дійсно справи йдуть погано - поміняйте розробників на проекті відповідно до бюджету, але збережіть замовника.





Продажі і маркетинг - стратегічні інвестиції

Я бачив в списку питань "Чи потрібно скорочувати sales і marketing?" У мене до таких людей зустрічне запитання - ви нормальні? Їх ні в якому разі не можна зараз скорочувати!



Що ви будете робити, якщо криза буде два роки? У 2008 році ринки падали два місяці, а вийшли ми з кризи в 2010-му. Весь 2009 рік був повний жах. Кризи формально не було, але і ринку не було. Ви збираєтеся два роки сидіти без роботи? У вас є запас міцності на два роки вперед?



Якщо у вас нічого не відбувається, значить ви чогось не помітили. До вашої доміношки ще не добігла низка падінь. Добіжить до всіх. Немає індустрій, які зараз не постраждають.



Якщо у вас все як раніше - радійте і готуйтеся до часу, коли щось станеться. Диверсифікує, шукайте замовників, шукайте можливості. Подивіться в сторону країн, які добре справляються з епідемією - Німеччина, арабські країни, Японія. Може, потрібно пошукати проекти там?