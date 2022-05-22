Як скинути царя: питання, яке цікавить багатьох

Цим питанням задаються багато хто. Якщо на початку правління Путіна причиною було президентське крісло, то тепер охочі знаходяться за межами країни. Дуже багатьом за останні роки він встиг перейти дорогу і зарекомендувати себе як пропащий анархіст.
Після вдало завойованої Південної Осетії Путін зрозумів, що необхідно продовжувати. У 2008 році пропаганда спрацювала ідеально. Всі країни СНД повірили в агресивних грузинів, які кривдили росіян. Ніяких наслідків, крім критики з боку західних країн, не було, і Путін вирішив продовжити.
Після вдало завойованої Південної Осетії Путін зрозумів, що необхідно продовжувати. У 2008 році пропаганда спрацювала ідеально. Всі країни СНД повірили в агресивних грузинів, які кривдили росіян. Ніяких наслідків, крім критики з боку західних країн, не було, і Путін вирішив продовжити.
Основною метою для Кремля є Україна. На одній із зустрічей, ще з Джорджем Бушем, Путін сказав: "Джордж, ти ж розумієш, що Україна - це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій - Східна Європа, а частина, при чому значна - подарована нами".
Після 2014 року Росія була покарана у вигляді введення санкцій. Анексія Криму, окупація сходу України, заперечення присутності. Тепер світ зрозумів, що події в Грузії пройшли не так, як нам показували по російських каналах. Тепер слову Кремля перестали вірити.
2018 рік - переобрання Путіна на черговий термін. Далі отруєння Скрипалів, Навального, зміна конституції. Величезні дотації Криму. Все це не могло не відбитися на репутації президента. Не тільки прості люди, але і велика частина парламенту почала сумніватися в необхідності цієї людини для Росії.
2018 рік - переобрання Путіна на черговий термін. Далі отруєння Скрипалів, Навального, зміна конституції. Величезні дотації Криму. Все це не могло не відбитися на репутації президента. Не тільки прості люди, але і велика частина парламенту почала сумніватися в необхідності цієї людини для Росії.
Упущення Білорусі з поля контролю. Ніхто так і не зрозумів, як Путін дозволив Лукашенку так поважно поводитись, після таких великих і тривалих інвестицій в цю країну. Як відомо - російська допомога не буває безкоштовною. Тільки ситуація з виборами змогла поставити вусаня на місце.
Реакція на слабкість щодо Лукашенка не змусила себе довго чекати. Союзний Киргизстан вирішив скористатися ситуацією і змінити проросійський уряд. І хоч в цій країні досить часто відбувається зміна влади, цього разу новий уряд планує мінімізувати торгівлю з Росією і перейти на більш тісні відносини з Китаєм.
Реакція на слабкість щодо Лукашенка не змусила себе довго чекати. Союзний Киргизстан вирішив скористатися ситуацією і змінити проросійський уряд. І хоч в цій країні досить часто відбувається зміна влади, цього разу новий уряд планує мінімізувати торгівлю з Росією і перейти на більш тісні відносини з Китаєм.
Рука Кремля занадто сильно розтягнулася і хватка ослабла. З кожним днем Путін втрачає рейтинг, а до початку 2024 року він цілком може виявитися нижче 20%. Повалення царя відбудеться природним чином. У Кремлі починають говорить про те, що Путін сам собі яму копає, не звітуючи про те, що відбувається. Зіпсовані відносини зі світовими корпораціями відвернуть від нього значну частину олігархів, а банальний брак ресурсів для існування - народ. Залишилося дочекатися наступних виборів в президенти РФ.
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