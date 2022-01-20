Як росіянам живеться в Росії

За даними Кремля, Росія є однією з найкращих для життя країн у світі. Однак з цим не згоден російський народ. Як можна бачити, у відносному достатку живуть лише в декількох містах з 1117 міст в Росії.
Так як же так відбувається, що всьому світу та росіянам, зокрема, з блакитних екранів говорять одне, а насправді відбувається все в точності до навпаки?
Як відомо, в Росії влада належить олігархам. Тим поплічникам Путіна, хто володіє 99% всіх багатств в країні. Вони й кажуть уряду, який закон необхідно прийняти, щоб їхній бізнес йшов вгору та якомога менше оподатковувався. Своєю чергою уряд, в тому числі й Путін, отримують значну частину прибутків від заробітку олігархів. Такий симбіоз продовжує працювати досить давно. І в який раз підвищує податки, тим самим відрощуючи собі чергове підборіддя.
Звичайно, рівномірне та своєчасне розпилювання бюджету не могло не призвести до того, що рівень достатку впаде настільки низько, що люди почнуть виходити на вулиці.
Однак Путін стверджує, що в країні все дуже добре. Аргументуючи це тим, що в сусідніх країнах ситуація значно гірша. Наприклад, в Білорусі ніяк не можуть вибрати президента, в Україні громадянська війна, між Вірменією та Азербайджаном розділ території, в Придністров'ї сплеск сепаратизму, а в Афганістані все так же триває війна з Америкою.
Однак Кремль не уточнює, що Лукашенка обрав сам Путін і наказав Дерипасці та Пригожину здійснити державний переворот. В Україні не громадянська війна, а вторгнення російської армії й, крім Росії, ніхто це не заперечує. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном був спровокований найманцями з ПВК Вагнера. Сплеск сепаратизму в Придністров'ї, так і не визнаної за 29 років Народної Республіки Молдови, викликаний умовами проживання, в які увігнала Росія частину молдавського народу. Що вже тут говорити про Афганістан, з яким прорадянська Росія вела війну 10 років, а зараз постачає зброю і підтримує тісний зв'язок з лідерами Талібану. Іноді з таємних джерел журналістів доходить інформація про накази від самого Путіна про знищення тієї чи іншої американської групи військ, за що Талібан отримує «бонуси».
Тепер стає ясно, що Кремль цілеспрямовано дестабілізує регіони навколо себе, переслідуючи інтереси Путіна та олігархів. А також вказуючи своєму народу, як погано живуть люди в інших країнах, ніби попереджаючи між рядків: «Будьте слухняні, якщо не хочете жити так само».
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