Як росіянам живеться в Росії

13:54 06 вересень Київ, Україна

За даними Кремля, Росія є однією з найкращих для життя країн у світі. Однак з цим не згоден російський народ. Як можна бачити, у відносному достатку живуть лише в декількох містах з 1117 міст в Росії.

Так як же так відбувається, що всьому світу та росіянам, зокрема, з блакитних екранів говорять одне, а насправді відбувається все в точності до навпаки?