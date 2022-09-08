Як росія шантажує ЄС за допомогою газу

11:30 08 вересня Київ, Україна

Прессекретар путіна пєсков заявив: “Проблеми у прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни та проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Великобританію. Інших причин, які б призвели до проблем із прокачуванням, не існує”. Фактично він визнав, що всі "поломки" та "ремонти" газопроводів і турбін, які раніше були озвучені російською стороною - обман. Насправді це був шантаж росії.

Швидше за все, причиною переходу до відкритого шантажу стала передача турбіни Заходом від газопроводу «Північного потоку-1». На той момент оператор «Газпрому» в Німеччині посилався на відсутність деталі, як на головну причину неможливості прокачування газу до Європейського Союзу. Берлін передав турбіну російській компанії, щоб постачання енергоресурсу відновилося. Однак росія знову почала заявляти, що не може відновити подачу газу через “плановий ремонт”.

Очевидно, що в кремлі досягли свого, коли Захід дав їм бажане, під тиском прихованого шантажу. Тепер у росії вирішили, що перед опалювальним сезоном немає сенсу приховувати свої справжні бажання, і відкрито заявили про необхідність зняття санкцій в обмін на відновлення подачі енергоресурсу.

Це прямий виклик Заходу. Варто нагадати, що представники країн Європейського Союзу чітко висловили свою позицію щодо санкцій та підтримки України. Однак ця ситуація повертає нас до 2014 року, коли також було запроваджено обмеження на торгівлю у сфері оборони. Проте під час повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що деякі країни Європейського Союзу самі шукали лазівки у санкціях, щоби продавати комплектувальні для російської військової техніки.

Газовим шантажем путін прагне повторити досвід 2014 року. Йому навіть не потрібно, щоб Захід зняв усі обмеження. Достатньо деяких пунктів, щоб створити прецедент і розгорнути посилену інформаційну кампанію пропаганди з наративом - "Захід слабкий. Вони самі шукають обхідні шляхи своїх же обмежень. Ми перемагаємо”.

Для Європейського Союзу це буде рівносильним поразці. Саме тому європейські лідери зараз на весь голос заявляють, що не підуть на таку угоду з кремлем за жодних умов. До речі, вже зараз можна спостерігати за тим, як любителі російських грошей, на кшталт Марін ле Пен, організовують протестні рухи в країнах ЄС.

Методи росії відомі. Кроки путіна можна прогнозувати наперед із великою ймовірністю – шантаж, будь він енергетичний, військовий, ядерний. Залишається сподіватися, що Захід дотримається свого слова і не піддасться на кремлівські провокації.