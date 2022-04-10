Як Росія використати пропаганду як зброю для гібридної війни

23:00 09 квітня Київ, Україна

Експерти заявили про те, що Росія майстерно володіє зброєю пропаганди, яка постійно модернізувалася і вдосконалювалася, формуючи думку російських телеглядачів.



Методи будь-якої пропаганди будуються включають перебування зовнішніх ворогів, підтримка теорій змови, доведення населення до життя на прожитковий мінімум, регулярна трансляція аморальних телепередач, насмішки над розумними людьми, спрощення мови до примітивних слів, у сукупності з нецензурною промовою, висміювання.



Через кілька років людина, яка зазнала такої обробки, буде вірити всьому тому, що їй розкажуть засоби масової інформації. Він практично втрачає самоідентичність, здатність критично мислити і аналізувати інформацію. Фактично, він перетворюється на зомбі.



Завданням зомбі є заразити якнайбільше оточуючих його людей. Людина стає ретранслятором почутої пропаганди. У той же час, аргументувати свою точку зору, навести докази сказаного, він не зможе.





Як результат політичної обробки росіян, Путін отримав феноменальну підтримку (принаймні, як стверджують світові ЗМІ, кореспонденти яких проводили соцопитування серед населення країни-агресора, у перші дні війни). Примітно, що люди, які зазнали пропаганди, не запам'ятовують інформацію, яку вони видають.



2Якщо скласти все, в чому пропагандисти рашистів звинувачували Україну, то вийде наступне “Україна одночасно намагалася напасти на Росію, Білорусь, бомбила «ЛДНР», на її території діяли біолабораторії, де розроблялося розробляючи при цьому, хімічну, ядерну та біологічну зброю, наркотики”.



Насправді список можна було б продовжувати дуже довго. Зомбовані рашисти вірять у відвертий асбурд. Щоб це зрозуміти, варто зіставити висловлювання їхніх пропагандистів за короткий проміжок часу. Тим не менш, "сліпа віра або репресії", "трансляція ненависті", "злидні видається за багатство" перетворює країну агресора на ізольовану, антиутопічну "Океанію" з книги Джорджа Оурелла "1984" і поділяє рашистів на "пролов" - населення, яке влада не вважає людей, здатне повалити уряд, але занадто зайняте власним виживанням і здатне об'єднатися, і “партійців” – істот сприяють працездатності чинної влади, від вчителів, до верхівки уряду», - пишуть західні експерти.



