Як російському солдату не їхати до України: думка фахівців

20:15 17 червня Київ, Україна

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 33 150 російських військовослужбовців загинули. «Якщо брати до уваги загальноприйняту статистику 1 до 3, то поранених бійців (від легень до вкрай тяжких поранень) може налічуватися до 90 тис», - повідомляють військові експерти. При цьому російська армія не досягла значних успіхів за 4 місяці війни, не вийшовши навіть на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.. Сотні призовників та чинних військових відмовляються їхати на вірну смерть в Україну, незважаючи на кримінальне переслідування. На відміну від “цілей” Кремля із завоювання сусідньої держави, не стати “гарматним м'ясом” більш практична, зрозуміла та досяжна мета.



Що довше триває війна, то частіше можна почути про бійців російської армії, які не бажають залишатися в Україні. З кожним днем українська розвідка повідомляє про нові випадки дезертирства, відмови наступати, “самостріли”, саботажі в лавах супротивника.



«Такі випадки почали частішати з вини командирів та вищого керівництва. По-перше, солдати насправді не розуміють причин війни. Все, що їм розповідають політруки, пропагандисти та родичі з батьківщини, виявляється неправдою в той момент, коли військові приїжджають в Україну і бачать на власні очі реальну картину того, що відбувається. По-друге, багато хто потрапляє на війну під хибним приводом. У перші дні наступу полонені солдати розповідали, що їхали на навчання і не знали, що їм доведеться брати участь у реальних боях. Також є свідоцтва про примусове підписання контракту на військову службу, у тому числі строковиків. Проте найгірше позначається погане забезпечення, брак продовольства, обман із виплатами зарплат та компенсацій. Крім того, тіла загиблих російських солдатів, як правило, командири відмовляються забирати з полів бою», - розповідають військові експерти.

Багато солдатів не хочуть воювати і мріють повернутись додому. У той же час командири, замполіти загрожують в'язницею та трибуналам тим, хто пише рапорту на звільнення. Оскільки в Росії не запроваджено військовий стан, не оголошено офіційну мобілізацію, заяву на звільнення зі Збройних сил, прохання про переведення в інші частини, відмова від участі в гарячих точках є цілком законною. «Путін перетворив Росію на тоталітарну державу та будь-який рапорт військовослужбовця з відмовою воювати, працівники спецслужб намагаються підвести під статтю у справі про «дезертирство» або «зраду батьківщини», - повідомляється в українських ЗМІ.



«Російське законодавство передбачає покарання до 10 років ув'язнення для військовослужбовців, які відмовляються від виконання присяги. Дезертири можуть бути звільнені від кримінальних звинувачень, якщо вони зможуть довести, що діяли під величезним тиском або мали особисті проблеми, які спонукали їх втекти. Військовослужбовці також мають право відхиляти накази, які вважають незаконними», - розповідають українські адвокати, які побажали зберегти своє ім'я в таємниці.

Водночас, солдатів російської армії не судили за невиконання наказів, їх просто звільняли. Ті, хто був на фронті, зокрема офіцери, відмовлялися йти в наступ. Вони писали рапорту на звільнення та відмовлялися виконувати наказ, оскільки вважали його злочинним. У результаті всі вони були відправлені назад до Росії.

На даний момент у суді перебуває близько 1000 справ за фактом незаконного звільнення, позбавлення заробітної плати, заслуг та пільг після написання відмовних рапортів від участі у військових діях в Україні. З погляду російського законодавства, такі “покарання” командирів є протиправними, проте з огляду на всю складність ситуації виграти справу буде дуже важко. Проте, у разі, йдеться про збереженні матеріальних благ, а чи не життя.



На даний момент невідомо, про жодний випадок тюремного ув'язнення відмовників. Як не дивно, але в сучасній Росії, сміливим по праву можна називати того, хто відмовляється йти на війну, а не того, хто туди вирушає "зовом батьківщини".