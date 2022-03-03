Як російські чиновники та ЗМІ загрожували Україні

18:17 03 березень Київ, Україна

Після вторгнення в Україну в 2014 році, в Кремлі не втомлюються повторювати, що російських військ на Донбасі весь цей час не було. Ці твердження неодноразово спростовувалися. При цьому Росія регулярно погрожувала “ знищити Україну ” , після чого вдавала, що російські та проросійські сили ніколи не робили подібних заяв.

Російські чиновники, один за одним, спочатку кажуть одне, а потім вдають, що нічого подібного не говорили.

Так регулярно відбувається з висловами російських журналістів та політиків про загрози Україні