Як російські чиновники та ЗМІ загрожували Україні

Після вторгнення в Україну в 2014 році, в Кремлі не втомлюються повторювати, що російських військ на Донбасі весь цей час не було. Ці твердження неодноразово спростовувалися. При цьому Росія регулярно погрожувала “ знищити Україну ” , після чого вдавала, що російські та проросійські сили ніколи не робили подібних заяв.
Російські чиновники, один за одним, спочатку кажуть одне, а потім вдають, що нічого подібного не говорили.
Так регулярно відбувається з висловами російських журналістів та політиків про загрози Україні
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