Як Путін планує захоплення Білорусі

15:13 24 серпень Київ, Україна

Ситуація в Білорусі і невигідне становище Лукашенко виявилися дуже до речі для реалізації амбітного плану беззмінного жителя Кремля Володимира Путіна. Незважаючи на не дуже дружні відносини між Лукашенко і Путіним, останній виявився єдиним, на допомогу якого розраховує «батька».

Російський журналіст Костянтин Еггерт прокоментував нинішній обставина справ і розклав по поличках се можливі варіанти потрапляння Білорусі в сферу впливу Путіна.

Поки глави держав ЄС проводили спеціальну нараду по ситуації в Білорусі, Олександр Лукашенко, переобрання якого 9 серпня ЄС відмовився визнати, раптом пожвавішав. Це сталося після кількох днів видимого бездіяльності його поліції і сил безпеки, які перестали бити демонстрантів, які вимагають негайного відходу Лукашенко.

На кону - престиж Путіна

Тепер, коли ЄС відмовив йому в легітимності, Лукашенко вільний поводитися так, як йому заманеться. Йому більше не потрібно робити вигляд, що голос Брюсселя має для нього значення. На засіданні своєї Ради безпеки (колишній - з точки зору ЄС) президент зажадав, щоб поліція "припинила" мітинги опозиції. Точніше, "заворушення", як він їх називав. Лукашенко також передбачувано стверджував, що протести - продукт впливу ззовні. Він наказав своїм дипломатам попередити західних лідерів, включаючи канцлера ФРН Ангелу Меркель (Angela Merkel), що буде вважати їх відповідальними за "втручання" в те, що відбувається.

Пояснення такої наполегливості може полягати в чотирьох телефонних розмовах Лукашенко з Володимиром Путіним. Президент Росії - його єдиний реальний союзник. Незважаючи на, м'яко кажучи, не особливу особисту симпатію до "колезі" в Мінську, Путін зробить все, що в його силах, щоб допомогти Лукашенко вижити, - політично і, якщо буде потрібно, фізично. Володимир Путін вважає себе найголовнішим захисником диктатур у всьому світі. Але жоден з них в його очах не зрівняється за значимістю з білоруським.

Якщо режим Лукашенка впаде в результаті народної революції, це завдасть серйозного удару по престижу Путіна як всередині країни, так і за її межами. Російський лідер стурбований тим, що успіх опозиції в Мінську стане небажаним прикладом для все більш помітно втомлюються від нього і його політики росіян. Ще більше його має хвилювати те, що до сих пір покірна йому російська верхівка побачить в поваленні Лукашенко ознака політичного занепаду і слабкості Путіна.

Допомога Кремля Лукашенко має ціну

Навіть якщо Кремль утримається від відправки російських військ для надання Білорусі "братньої допомоги" (хоча цю можливість виключити до кінця не можна), у нього є багато інших інструментів. Це електронні засоби розвідки і спостереження, великі гроші і гігантська пропагандистська машина - всі вони можуть бути і, можливо, вже надані в розпорядження Лукашенко. Повідомлення про те, що страйкуючих співробітників державного телебачення Білорусі замінили операторами та режисерами RT, не виглядають неймовірними. Приліт до Мінська спецбортом з Москви, що перевозить високопоставлених пасажирів, теж симптоматичний. Москва може надати масштабну допомогу білоруським спецслужбам і поліції. Оскільки дві держави юридично складаються в союзі, практично будь-які заходи будуть формально законними.

Якщо Лукашенко виживе за допомогою Москви, він заплатить за це чималу ціну. Мінськ, ймовірно, буде змушений визнати анексію Криму Росією, надати їй право на створення на білоруській території військових баз і уніфікувати фінансову політику. Все це старі вимоги Путіна. У разі їх виконання Білорусь де-факто стане регіоном Росії. Якщо протести все ж змусять Лукашенко покинути Палац Незалежності в Мінську, то це, без сумніву, вдарить по авторитету Володимира Путіна. Однак він тоді, швидше за все, введе в дію "план Б". На нових президентських виборах Кремль зробить все, що в його силах, щоб проштовхнути податливого проросійського кандидата, ким би він не був.

Необмежене фінансування і підтримка з боку російських ЗМІ будуть доповнені перевіреної мережею прихильників і агентів впливу на всіх рівнях білоруської бюрократії, яка сьогодні пов'язана з Москвою безліччю професійних, особистих і ділових зв'язків. Її неможливо швидко нейтралізувати навіть якщо Лукашенко піде.

Путін боїться появи демократичної Білорусі

Цікаво, що, борючись за Лукашенко, Москва ризикує налаштувати громадську думку Білорусі проти себе значно сильніше, ніж якби вона дала йому піти зі сцени. Однак, по-перше, сам білоруський диктатор цього категорично не хоче, а, по-друге, страх Кремля перед прикладом народної революції переважує всі інші міркування.

Путін боїться появи демократичної, орієнтованої на Захід і прагне в ЄС Білорусі. Він сподівається на те, що Європейський Союз і США не наважаться кинути йому виклик, і що якщо він протримається достатньо довго (з Лукашенком або без нього), то європейці і американці отвлекутся на інші проблеми і "забудуть" про Білорусь, залишивши країну в його руках. З триваючої пандемією COVID-19, президентськими виборами в США і зберігаються традиційними відмінностями з приводу політики щодо Росії між "східними" і "західними" членами ЄС, ці надії небезпідставні. Головне слово все ще залишається за білоруським народом. Лукашенко і Путін зроблять все, щоб його цього слова позбавити.

Автор: журналіст Костянтин Еггерт