Как проходят роды во время пандемии коронавируса

19:21 16 травня Київ, Україна



- А на дитину в пологовому будинку маску тепер коли надягають: відразу, як народився, або спочатку все-таки прикладають до грудей?



Інтернет повний жартів, мемов і міфів про народження дітей під час



Як українки народжують дітей під час карантину У зв'язку з пандемією правила в родддомах змінилися. Введена заборона на партнерські пологи, відвідування і швидка виписка роженец- А на дитину в пологовому будинку маску тепер коли надягають: відразу, як народився, або спочатку все-таки прикладають до грудей?Інтернет повний жартів, мемов і міфів про народження дітей під час карантину . Але жінкам, які за останні два місяці вже стали або ще тільки готуються стати мамами, не до сміху. Багато з них в деталях розпланували "день Х", домовилися про партнерські пологи, і зовсім не припускали, що народжувати доведеться в екстремальних умовах епідемії коронавируса Як українки народжують дітей під час карантину

Маски в пологовому будинку не носять



Насправді, все не так абсурдно, як в популярному меме, який ми процитували на початку цієї статті. Ні на новонароджену дитину, ні на маму в пологовому будинку маску ніхто силою не вдягає. Багато пологового будинку вимагають, що породіллі обов'язково мати з собою маску, але носити її необов'язково.



Мешканка Харкова Ольга розповіла, що сама спочатку приїхала в пологове відділення в масці, але лікарі сказали, що її сміливо можна зняти.



"Я вам так скажу. Маски всередині пологового будинку практично ніхто не носив. Тому що їх тупо немає. Ну, або не було в наявності в той момент, коли я народжувала", - говорить вона.



Але при цьому всі лікарі, які приходили на огляд до молодої матері, були в масках.



Тести на COVID-19 породіллям під час вступу до пологового будинку не роблять. З запобіжних заходів проти коронавируса - часта дезінфекція приміщень. А ще і малюкам, і мамам двічі в день міряють температуру.

"Коли я приїхала оформлятися, мене відразу оглянув черговий лікар і поміряв мені температуру. І потім в післяпологовому двічі в день нас з малюком оглядали і міряли температуру. Всі лікарі були в масках. Крім цього особливих запобіжних заходів я не помітила. Коронавірус не боялася. це ж пологовий будинок, там і так все завжди стерильно ", - повідомила киянка Марина, яка два тижні тому народила хлопчика в 3-му пологовому будинку.



Дезінфекція породіль починається буквально з порога.

"Чоловік привіз мене в пологовий будинок, доніс сумку з речами до порога приймального відділення, і його навіть не впустили в коридор. Просто відкрили двері, забрали сумку, якимось дезинфектором Побризкали на неї, а мені відразу сказали - переодягайся, перевзуватися. Прямо в приймальному покої. Загалом, все дуже серйозно ", - додала Марина.

Все ж пандемія коронавируса внесла свої корективи в звичний хід пологів в Україні.



Ключових змін в пологових будинках три.



1. Заборона на партнерські пологи



Одне з ключових і найбільш психологічно важких для породіль "коронавірусних" нововведень - скасування партнерських пологів.



Отців не пускають не те що в пологовий зал, а навіть в приймальне відділення.



Медики пояснюють це тим, що партнер може принести з вулиці "якусь заразу" і заразити не тільки кохану і свою дитину, а й інших породіль.



По крайней мере, так ця заборона пояснили молодій мамі Яні із Запоріжжя, яка минулого тижня народила двійню.

"Ідіотизм по-українськи, - обурена Яна. - Таке відчуття, що породілля за 2 тижні до пологів йде від чоловіка на знімну квартиру і сидить в самоізоляції".



Для багатьох породіль під час відсутності чоловіка поруч під час пологів - справжнє випробування.



Киянка Марина відверто говорить, що дуже переживала через те, що чоловік не зможе бути присутнім при народженні дитини.

"Це ж така підтримка, особливо якщо пологи затяжні, і сутички тривають багато годин. Ми навіть намагалися домовитися з нашим лікарем, щоб чоловіка" по блату "пустили. Він і КТ зробив, і цифровий рентген - замість флюорографії. Ну, ніяк. Строго з цим дуже. У пологових будинках не хочуть ризикувати ", - зазначає жінка.

Молода мама Ольга з Києва, яка народила четверту дитину в кінці квітня, визнається, що в такій обстановці народжувати було психологічно складно.

"Особливо якщо врахувати, що і я, і чоловік теж хотів бути зі мною на пологах. Ми так чекали цього, готувалися, і так засмутилися, що не можна", - згадує молода мама.Но тут же уточнює, що під час пологів тримала зв'язок з чоловіком.



"Поки чекала сильних сутичок і самих пологів, були з чоловіком на зв'язку - листувалися, телефонували ці пару годин. Особисто мені було складно психологічно, тому що я все дев'ять місяців з жахом чекала цього" години ікс ". А ще в такій обстановці напруженої, коли всі говорять про коронавіруси і бояться підчепити якусь заразу, це взагалі не додавало оптимізму. Але, слава богу, все добре. Як тільки поклали дитинку мені на груди, все страхи відразу забула ", - говорить Ольга.



2. Заборона на відвідування



Ще одна обмежувальна міра - заборона на відвідування. Якщо раніше в пологове відділення могли прийти родичі - поглянути на новонародженого і допомогти новоспеченої матері, то тепер такої можливості немає.



Мешканка Нової Каховки (Херсонська область) Валентина, яка стала мамою 7-го травня, цим дуже обурена.



"Я в даний момент в пологовому будинку, народила 11 травня", - ділиться переживаннями про радісну подію Варвара з Херсона.



За її словами, в пологовому будинку діють жорсткі правила через карантин: "З палати не можна виходити, батьків не пускають провідувати, чоловікові теж відвідування заборонені. На вулицю теж не можна. Якщо потрібно в аптеку, доводиться санітарові давати гроші і він купує, що потрібно . Хочеться вже скоріше втекти звідси додому ", - зізнається дівчина.

І в принципі, швидку виписку тепер в пологових будинках не перешкоджають, а навіть навпаки.



3. Виписують на другий день









Ще одне карантинне нововведення - тепер породіль намагаються якомога швидше виписувати. Якщо раніше в пологових будинках прийнято було тримати в палаті маму і новонародженого три дні, то зараз, якщо все в порядку, їх відпускають додому вже на другий день після пологів.

"На другий день після пологів до мене зайшов лікар і повідомив, що мене виписують. Я здивувалася - чому так рано? Навпаки хотіла залишитися в пологовому будинку ще на третій день, поки молоко прийде. Щоб фахівці могли відразу на місці допомогти. Але лікар строго так сказав: навіщо, мовляв, тобі тут сидіти, коли в країні - епідемія коронавируса? Краще швидше їдь з пологового будинку ", - повідомила киянка Марина.

Самих пологів зміни не торкнулися. А ось умови перебування в післяпологових палатах, за словами опитаних українок, навіть покращилися: кілька разів на день проводять прибирання, всюди розставлені антисептичні розчини. І навіть в тримісній палаті намагаються розміщувати лише за однієї породіллі з дитиною, щоб ізолювати їх від інших.



На ціною пологів карантин теж не позначився. Наприклад, в Києві благотворітельній внесок, який породілля платить офіційно в касу, як і раніше становить 3000 грн для киянок, 3500 - для іногородніх.



Важливо відзначити, що всі ці обмеження торкнулися державних пологових будинків. У приватних партнерські пологи як і раніше дозволені. Але заплатити за таке задоволення доведеться в кілька разів дорожче. Ціни стартують від 50 тисяч гривень і можуть перевищувати 100 тисяч грн, в залежності від пакета послуг і складності пологів.



В іншому ж пологи на карантині нічим не відрізняються від пологів в будь-який інший час і в будь-яких інших обставин. У всіх по різному. Але щастя за підсумком у всіх одне: нове життя.