Як приймалися поправки до Конституції, або На чому тримається влада Путіна

18:50 26 серпень Київ, Україна

Великий резонанс викликаний прийнятими поправками до Конституції РФ 1. липня 2020 року. Однак, як запевняють експерти, протести і невдоволення ні до чого не приведуть. Цей план був розроблений заздалегідь, а саме з липня минулого року, коли стало зрозуміло, що навіть найвідданіші російські більш не підтримують путінський режим. Все, що залишається Путіну, посилювати тиранію, продовжувати репресії і силою утримувати захоплену їм влада.

За спостереженням незалежної організації журналістів, стало абсолютно зрозуміло, що будь-який бойкот і мітинг був заздалегідь приречений. Вони прийшли до такої думки, за способом проведення спочатку незаконною компанії по впровадженню поправок до конституції. Адже голосування проходило в тому числі і в абсолютно не призначених для цього місцях: під'їздах, квартирах, дворах, провулках і т. д.

За опитуванням росіян, 90% учасників стверджували, що все вже вирішено, і їх голос нічого не змінить. Чи не під запис, кілька співробітників ЦВК повідомляли, що їм ще задовго до дня голосування була дана розпорядку: 70% явка на дільниці, 70% голосів За.

Там, де явки не буде - бойкот, оголошувати про високу кількість онлайн голосуючих. У тих місцях, де більшість людей голосувало проти, співробітники ЦВК переписували протоколи, адже незалежних спостерігачів і перевірку заборонили.

На жаль, подібна практика не рідкість. Все і так давно здогадувалися про схемах проведення виборів в Росії, а тепер це підтверджується словами людей-організаторів. Як стає зрозуміло, тиранія Путіна настільки сильна, що він може дозволити собі відкрито демонструвати фальсифікацію вибору народу і не боятися віддачі.

Необхідно розуміти, що Путін зі своїми поплічниками, на даний момент як загнаний в кут "звір". Він з кожним днем втрачає свої і без того мізерні відсотки підтримки населення.

Єдиний спосіб утримати владу є залякування народу і усунення силовими методами політичних опонентів. Яскравий тому приклад - Олексій Навальний. Але застосування сили з часом викликає ефект звикання. Тому його необхідно підсилювати, щоб метод діяв.

Якщо тиранія продовжиться, а вона буде наростати ще сильніше, то вже до осені, у Путіна буде вибір - стріляти в мирних протестуючих або йти з поста президента. Так як він вкладає немислиму кількість сил і енергії на утримання влади то йти "цар" навряд чи намеривается. Також Кремль розуміє всю небезпеку ситуації при відкритті вогню по мирних протестуючих. Росія прекрасно пам'ятає 2 революції початку ХХ століття. Що ж він зробить? Чи надійде як Лукашенко або все ж здоровий глузд переважає? Чекати залишилося недовго.