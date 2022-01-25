Як запобігли російській диверсії на Донбасі

19:07 25 січень Київ, Україна

Події Російської Федерації на закордонному напрямі нагадують військові маневри на війні з відкритим протистоянням. Вбивство українських солдатів на Донбасі, вбивство жителів близькосхідних країн, дестабілізація країн Заходу та погіршення відносин з ними, хакерські та диверсійні атаки. Інформація про майбутні диверсії проти громадян Донбасу, що нещодавно просочилася в пресу, і подальші пропагандистські обвинувальні наративи у бік Києва демонструють байдужість кремлівської влади до людських життів.

23 грудня 2021 року, у ЗМІ потрапили документи про інформаційні операції «Міністерства інформації Донбасу». У них чітко були прописані теми для пропагандистів, які були або будуть просуватися, дезінформацію про когось або про що запустять у тираж або вже запустили. Багато дій, представлених у списку, було постановочно знято або підроблено. Однією з таких дій є диверсія та реальна загроза екологічній безпеці Донбасу.. Йдеться про підконтрольну хімічну атаку в окупованій Горлівці на ПАТ «Концерн Стирол» – український завод мінеральних добрив.

На підприємство були доставлені та розгерметизовані ємності з аміаком у великій кількості. За даними розвідки України, то кількість хімічної речовини доставленої до Горлівки може вистачити для початку екологічної катастрофи та отруєння місцевих жителів не лише Горлівки, а й сусідніх міст та сіл. Таку подію пропагандисти Кремля могли охрестити "хімічною атакою проти російського населення Донбасу", звинуватити у всьому Київ та розпочати вторгнення в Україну, щоб "захистити своїх громадян".

Завдяки виявленій вчасно інформації про необхідність підготувати відповідні матеріали для гібридної атаки проти України, у Кремлі ухвалили рішення не здійснювати задумане, оскільки ніхто не повірив би, що диверсію було здійснено саме українською стороною.

Як видно, відповідні матеріали були створені заздалегідь, щоб, як стало б відомо про хімічне зараження, а українська сторона тільки почала б проводити розслідування, російські та проросійські пропагандисти вже звинувачували б українські та західні спецслужби у диверсійній атаці проти мешканців Донбасу..

Завдяки отриманій інформації про гібридні атаки Кремля, стає зрозумілим, що Путін навмисно жертвує людьми, щоб виправдати своє військове втручання на території іншої країни. А “захист російського населення” лише відмовка, яка є закликом до російських атак різноманітного характеру – від громадських засуджень, до справжніх військових атак.