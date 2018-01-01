Як пандемія коронавірусу поповнила наш лексикон

17:45 29 жовтня Київ, Україна

Сьогодні повсюдно використовуються слова, які ще пів року тому спантеличили б будь-якого українця. Щоб бути "в темі" нового коронавірусного лексикону, ми підготували словник коронаслів.



Дістант - це похідне від "дистанційного навчання" або дистанційки. Дістант - домашня форма навчання школярів і студентів під контролем педагога. При дистанційному навчанні онлайн-уроки і контроль знань під наглядом викладача обов'язкові.



Думскроллінг - дієслово "скролити" давно використовується в нашій мові і перекладається як "гортати". Англійське слово doom перекладається як "загибель". Під думскроллінгом сьогодні мається на увазі залежність людини від постійного пошуку і читання негативних новин про коронавірус. Думскроллінг сьогодні вважається психічним розладом.



Застрянці - люди, які виїхали на заробітки за кордон, які через карантин не можуть вчасно повернутися додому. Тому на зворотному шляху їм буде загрожувати або штраф за кількістю прострочених днів візи, або тимчасова депортація.

ІнфОдемія - це поширення неправдивої інформації про пандемію. Пік інфодеміі припав на початок жорсткого карантину, тобто середину минулої весни. Під інфодемію потрапляє поширення інформації про "теорії змови", перепис фейків про методи лікування і профілактики коронавірусу, дезінформація про реальний стан вірусної ситуації і т. д.



Карантин-шеймінг - цей вираз утворився завдяки злиттю двох слів "шеймінг" від англійського shame - "ганьба" і "карантин". Під карантин-шеймінгом мається на увазі публічне цькування людини за недотримання карантинних заходів. Наприклад, за відмову надіти маску в торговому центрі або дотримуватися вимоги соціальної дистанції може початися скандал з подальшою бійкою.





Ковід-дисиденти - послідовники теорії всесвітньої змови. Ковід-дисиденти можуть стверджувати, що коронавірусу не існує і його небезпека надумана, а можуть просувати теорію про те, що вірус поширений спецслужбами заради таємних цілей (переформатування світового економічного середовища, для видалення неугодних режиму людей, для розриву соціальних зв'язків, для утримання і контролю місцезнаходження населення планети і т.д.)

Ковідіоти - це слово походить в результаті злиття слова "ковід" (назви інфекції Covid-19) і слова "ідіот". Ковідіотами можуть називати людей, які або применшують небезпеку коронавірусу, в результаті чого нехтують масковим режимом і соціальною дистанцією, або, навпаки, надмірно панікують, тоннами скуповують гречку, туалетний папір і збираються йти в бункери.



Ковідник - так можуть називати як відділення лікарні для заражених коронавірусом, так і самого хворого. Існує фемінітив цього слова - "ковідниця", тобто хвора жіночої статі.



Коронафобія - патологічний страх людей заразитися коронавірусом, який призводить до неадекватних вчинків тих, хто піддався панічній атаці. Історія в Нових Санжарах - яскравий приклад коронафобіі.



Короніали - по аналогії з "мілленіалами" так називають нове покоління дітей. Але в іншому думки розходяться. Одні називають "короніалами" дітей, зачатих під час пандемії, інші - підлітків, які застали пандемію на етапі свого дорослішання.



Коронуватися - це дієслово походить від сленгового назви вірусу "корона". Під ним мається на увазі - здати тест на Covid-19.



Коронойя - слово утворене за аналогією з параноєю. Таке захворювання приписують людям, які шарахаються від тих, хто чхає і кашляє, бояться вітатися за руку і літрами виливають на себе антисептик.

Локдаун - від англійського lockdown, що означає - заборона на вхід або вихід в конкретні будівлі або території. Заборона може бути пов'язана з різними надзвичайними ситуаціями. Сьогодні локдаун може бути повторно введений через погіршення епідеміологічної ситуації.

Масковий режим - відвідування громадських місць обов'язкове в засобах індивідуального захисту: медичних масках, іноді - рукавичках.



Напанікувати - зробити щось в стані паніки: наприклад, закупитися гречкою, погіршити собі настрій розмовами про пандемію або необачно зняти за містом будинок, щоб бути подалі від скупчення людей.



Пандемія - сильна епідемія, що вражає всю планету.



Самоізоляція - спочатку це слово використовувалося для визначення двотижневого режиму для тих, хто контактував з людьми, у яких підтвердився коронавірус, або ж з тими, хто повернувся з-за кордону. В подальшому на самоізоляції перебували люди, які ставилися до групи ризику, наприклад, пенсіонери.



Санітайзер - дезінфікуючий засіб на спиртовій основі. Застосовується в основному в якості антисептика для рук.



Соціальна дистанція - якщо до пандемії під соціальною дистанцією малася на увазі скорочена кількість контактів між людьми, то сьогодні це цілком вимірне поняття завдовжки в 1,5 метра. Соціальне дистанціювання використовують як профілактичну міру в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Туторіал - це слово з'явилося в побуті завдяки дістанту. Під туторіалом мається на увазі докладне і доступне покрокове пояснення уроку або інструкція, яку дає педагог для виконання того чи іншого завдання.



Удальонка - робота офісних співробітників з дому. Але це не фріланс. Всі співробітники компанії як і раніше залишаються на фултаймі, під наглядом керівника через спеціальні програми.



Слова залишаться, але не всі і не надовго

На думку філологів, поява нових слів в лексиконі суспільства при нових реаліях життя - нормальне явище. Але не всі неологізми залишаться в нашій мові надовго.