Як не стати жертвою шахраїв

11:25 14 жовтень Київ, Україна





Проаналізувавши звернення, можна зробити висновок, що найчастіше шахраї обманюють найменш захищений прошарок населення - людей похилого віку. Вони, як правило, більш довірливі, тому стають легкою здобиччю злочинців. На жаль, За рік в Нацбанк надійшло близько 200 звернень про шахрайство від споживачів фінансових послуг. Крім схем, пов'язаних з платіжними картами, існує низка класичних способів виманювання грошей.Проаналізувавши звернення, можна зробити висновок, що найчастіше шахраї обманюють найменш захищений прошарок населення - людей похилого віку. Вони, як правило, більш довірливі, тому стають легкою здобиччю злочинців. На жаль, НБУ не може ловити за руку кожного шахрая і повертати кошти обдуреним власникам - це виходить за межі повноважень установи. Співробітники НБУ поділилися найпопулярнішими злочинними схемами.



«Ви виграли 200 тис. грн! Щоб їх отримати, придбайте у нас книгу»



Людина отримує великого гарного листа зі своїм ім'ям на конверті від компанії, що продає книги. Всередині на неї чекають привітання, кольоровий каталог з продукцією і повідомлення про виграш в декілька тисяч гривень. Єдиною умовою їхнього отримання є придбання книги. Для більшої переконливості в листі можуть бути вказані фінансові партнери. Більш того, винахідливі шахраї виготовляють пластикові карти, які неозброєним оком складно відрізнити від справжньої банківської картки. Щоб «активувати» картку і отримати свій виграш - звичайно ж, треба щось придбати.



Якщо людина замовить товар, в наступному листі її буде чекати повідомлення про ще більший приз і новий каталог з книгами. Тобто, споживач потрапляє в замкнуте коло. Витрачає кошти на книжкову продукцію сумнівної якості і чекає на виграш, який ніколи не отримає.



«Виграш майже у вас в кишені! Сплатіть податок і насолоджуйтеся легкими грошима»



Схема, подібна до попередньої. Крім паперового листа, про «виграші» шахраї можуть повідомити на електронну адресу, СМС-повідомленням або дзвінком. Купувати нічого не потрібно - потрібно лише оплатити податки, пенсійний збір, комісію банку, комісію посередника тощо. Цей список може складатися з багатьох пунктів, адже, якщо людина платить першу суму, то вже легше погоджується сплатити другу, третю, п'яту, десяту, поки не зрозуміє, що потрапила в руки шахраїв.



«Дарують» не тільки гроші, але і автомобілі, і квартири. «Переможцям» повідомляють, що останні цифри їхнього номеру телефону або e-mail або домашня адреса стали щасливим квитком і принесли такий несподіваний виграш.



"Привіт друже. Вибач, що турбую, але мені терміново потрібні гроші. Надішли на карту 5 тис. грн, завтра поверну»



Шахраї зламують особисті сторінки в соціальних мережах і розсилають відповідні повідомлення френд-листу людини. Зазвичай, ці прохання надходять рано вранці або пізно ввечері. Злочинці спеціально вибирають такий час, щоб людина була розфокусована та без зайвих роздумів надіслала вказану суму.



Порада



Перш ніж надіслати гроші за книги, платити податки за виграш і допомагати «друзям» - ретельно перевіряйте інформацію.



- Інформацію щодо фінансових компаній або банків, які фігурують як «партнери акції», можна перевірити на сайті Національного банку в Реєстрі фінансових компаній або довіднику банків.



- Також візьміть до уваги, що оплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції. Переможець самостійно нічого не платить.



- Пам'ятайте, що прохання про переведення грошей (навіть від близької людини) може бути шахрайською схемою. Перевіряйте правдивість повідомлення - зателефонуйте своєму родичу або другу.



Про всі випадки шахрайства повідомляйте в правоохоронні органи, щоб запобігти подібному в майбутньому.