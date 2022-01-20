Як Нафтогаз поверне собі 24 млрд грн боргів?

Компанія Нафтогаз України оприлюднила інформацію про те, що газзбути, що працюють під брендом Регіональна газова компанія (РГК), з 1 серпня перестали платити Нафтогазу за газ, отриманий під час дії спецобов’язків (ПСО).
«Через особливості нарахування плати за газ для потреб населення, газзбути традиційно розраховувалися з Нафтогазом з відстрочкою приблизно на місяць. Таким чином, після старту опалювального сезону борг газзбутів перед Нафтогазом зростає з жовтня по грудень, а з січня по вересень - зменшується, завдяки оплаті газу за попередні місяці», - пояснили в компанії.
У Нафтогазі додали, що аналогічна ситуація спостерігалася протягом опалювального сезону 2019/2020 року: борг всіх газзбутів за отриманий природний газ для потреб населення в жовтні-грудні 2019 року збільшився на 5,88 млрд грн (25%) і досяг 28,9 млрд грн на кінець грудня 2019 року. Попри збільшення платежів у січні-липні 2020 року, борг газзбутів за природний газ для потреб населення виріс у порівнянні з початком минулого опалювального сезону на 1,116 млрд грн (з них 0,338 млрд грн - РГК). На кінець серпня борг становив 24,1 млрд грн (з них 12,8 млрд грн - борг газзбутів РГК), заявили в Нафтогазі.
«За липень (останній місяць дії ПСО) газзбути РГК отримали від Нафтогазу природний газ для населення на 340 млн грн, проте в серпні 2020 року перерахували лише 700 тис. грн. Нафтогаз з розумінням ставиться до труднощів контрагентів в умовах вільного ринку газу. Однак борги, накопичені в попередні періоди, можуть ускладнити процес переходу. Зокрема, через непогашення боргів за газ, відпущений під час дії режиму ПСО, Нафтогаз змушений почати підготовку судових позовів для примусового стягнення боргів», - повідомили в компанії.
Регіональна газова компанія, яку пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем, у відповідь заявила в пресрелізі, що «ніколи не мала газових контрактів з Нафтогазом і не працює на ринку постачання газу».
«РГК не надавала прав на використання свого бренду жодному постачальнику газу», - говориться в пресрелізі.
Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні відкрився ринок газу для населення. З цього дня Нафтогаз не зобов'язаний постачати газ газзбутам, а вони - населенню. Домогосподарства тепер можуть легко змінювати постачальників. Крім того, з 1 серпня Кабмін не встановлює націнку гуртових і роздрібних постачальників. Продавати газ побутовим споживачам, які з тих чи інших причин залишилися без постачальників, буде ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, яка перемогла в конкурсі на постачальника останньої надії. Бути її клієнтом можна не довше 60 днів.
Що стосується постачання газу для теплокомуненерго, то як мінімум до 1 травня 2021 року ці компанії, як і раніше, будуть отримувати його від Нафтогазу в рамках постанови про спецзобов’язання (ПСО).
«Через особливості нарахування плати за газ для потреб населення, газзбути традиційно розраховувалися з Нафтогазом з відстрочкою приблизно на місяць. Таким чином, після старту опалювального сезону борг газзбутів перед Нафтогазом зростає з жовтня по грудень, а з січня по вересень - зменшується, завдяки оплаті газу за попередні місяці», - пояснили в компанії.
У Нафтогазі додали, що аналогічна ситуація спостерігалася протягом опалювального сезону 2019/2020 року: борг всіх газзбутів за отриманий природний газ для потреб населення в жовтні-грудні 2019 року збільшився на 5,88 млрд грн (25%) і досяг 28,9 млрд грн на кінець грудня 2019 року. Попри збільшення платежів у січні-липні 2020 року, борг газзбутів за природний газ для потреб населення виріс у порівнянні з початком минулого опалювального сезону на 1,116 млрд грн (з них 0,338 млрд грн - РГК). На кінець серпня борг становив 24,1 млрд грн (з них 12,8 млрд грн - борг газзбутів РГК), заявили в Нафтогазі.
«За липень (останній місяць дії ПСО) газзбути РГК отримали від Нафтогазу природний газ для населення на 340 млн грн, проте в серпні 2020 року перерахували лише 700 тис. грн. Нафтогаз з розумінням ставиться до труднощів контрагентів в умовах вільного ринку газу. Однак борги, накопичені в попередні періоди, можуть ускладнити процес переходу. Зокрема, через непогашення боргів за газ, відпущений під час дії режиму ПСО, Нафтогаз змушений почати підготовку судових позовів для примусового стягнення боргів», - повідомили в компанії.
Регіональна газова компанія, яку пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем, у відповідь заявила в пресрелізі, що «ніколи не мала газових контрактів з Нафтогазом і не працює на ринку постачання газу».
«РГК не надавала прав на використання свого бренду жодному постачальнику газу», - говориться в пресрелізі.
Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні відкрився ринок газу для населення. З цього дня Нафтогаз не зобов'язаний постачати газ газзбутам, а вони - населенню. Домогосподарства тепер можуть легко змінювати постачальників. Крім того, з 1 серпня Кабмін не встановлює націнку гуртових і роздрібних постачальників. Продавати газ побутовим споживачам, які з тих чи інших причин залишилися без постачальників, буде ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України, яка перемогла в конкурсі на постачальника останньої надії. Бути її клієнтом можна не довше 60 днів.
Що стосується постачання газу для теплокомуненерго, то як мінімум до 1 травня 2021 року ці компанії, як і раніше, будуть отримувати його від Нафтогазу в рамках постанови про спецзобов’язання (ПСО).
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