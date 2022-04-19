Як Москва вирішує проблему з водопостачанням в Криму

З приходом окупаційної влади в Крим, на півострові не проходить і року без трагедій. Проблема водозабезпечення, яка вкрай гостро почала відчуватися після 2014 року, як і раніше, турбує кримчан. Путін особисто розпоряджався про перерозподіл бюджету РФ, щоб вирішити цю проблему, однак гроші, по всій видимості, були успішно поділені між чиновниками, оскільки за 7 років рішення не змогли знайти. Проте недавні аномальні дощі показали, що окупаційній владі потрібно діставати бубни і сподіватися на вищі сили.
Відомо, що в кінці червня, на початку липня 2021 року в Криму пройшли дуже сильні зливи, які призвели до затоплення деяких міст на півострові. За словами глави російського Держкомводгоспу Криму Ігоря Вайля, опадів вистачило, щоб заповнити деякі водосховища водою.
З іншого боку, фахівець геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон підкреслив, що заповнені лише 4 з 15 наявних водосховищ. За умови, що кримчани споживають за добу близько 300 тис. кубометрів води, їхнього обсягу вистачить максимум на 1,5 року.
Відомо, що в кінці червня, на початку липня 2021 року в Криму пройшли дуже сильні зливи, які призвели до затоплення деяких міст на півострові. За словами глави російського Держкомводгоспу Криму Ігоря Вайля, опадів вистачило, щоб заповнити деякі водосховища водою.
З іншого боку, фахівець геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон підкреслив, що заповнені лише 4 з 15 наявних водосховищ. За умови, що кримчани споживають за добу близько 300 тис. кубометрів води, їхнього обсягу вистачить максимум на 1,5 року.
Гапон говорить про те, що друга половина літа ще попереду і рівень опадів повернеться в норму. Тобто, посуха дасть про себе знати, а значить, і проблеми з водою повернуться, адже вона почне випаровуватися. До того ж західні, східні і північні регіони Криму все так же залишаються з критичним рівнем води у водосховищах, які раніше поповнювалися з Північнокримського каналу. А це означає, що урожай баштанних потерпить занепад. До того ж меліорація на цей момент заборонена в Криму.
Тим часом активіст з Алушти Павло Степанченко зазначив, що хоч воду почали давати без перебою, але її якість залишає бажати кращого: "В цілому після повені перший тиждень, десять днів взагалі все було сумно: жовта, руда вода текла суціль. Її не можна було використовувати ні для посудомийок, ні для пральних машин. У міру можливості ці проблеми усунули. Зараз вода є, її дають безперебійно, якість краща, але пити її ще не рекомендується: 50 на 50, хто вживає, хто ні. Особисто я готую, але не п'ю. Набираєш склянку - немов би чиста, але коли набираєш ванну - видно, що вода непрозора і має жовтий відтінок. Але ось, припустимо, у моїх знайомих, які живуть в приватному секторі, водозабір на Уч-Коші був зруйнований, туди потрапили пісок і камені, і в підсумку води у них немає взагалі вже два тижні".
Як результат, видно, що негода зіграла на руку Кремлю і окупаційній владі Криму, проте багато людей дуже сильно постраждали: позбулися житла, комунального забезпечення, автомобілів, хтось травмований, а хтось загинув. До того ж наслідки затоплення не вирішені до сьогодні. Таким чином, проблема з водопостачанням для півострова вирішена з безліччю застережень і лише доти, поки період посухи не триватиме довше ніж треба. Тому, окупантам необхідно ставати шаманами, щоб викликати необхідну кількість опадів, адже по-іншому проблему з водою в Криму вони вирішити не здатні.
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