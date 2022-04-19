Як Москва вирішує проблему з водопостачанням в Криму

21:58 19 липня Київ, Україна

З приходом окупаційної влади в Крим, на півострові не проходить і року без трагедій. Проблема водозабезпечення, яка вкрай гостро почала відчуватися після 2014 року, як і раніше, турбує кримчан. Путін особисто розпоряджався про перерозподіл бюджету РФ, щоб вирішити цю проблему, однак гроші, по всій видимості, були успішно поділені між чиновниками, оскільки за 7 років рішення не змогли знайти. Проте недавні аномальні дощі показали, що окупаційній владі потрібно діставати бубни і сподіватися на вищі сили.



Відомо, що в кінці червня, на початку липня 2021 року в Криму пройшли дуже сильні зливи, які призвели до затоплення деяких міст на півострові. За словами глави російського Держкомводгоспу Криму Ігоря Вайля, опадів вистачило, щоб заповнити деякі водосховища водою.



З іншого боку, фахівець геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон підкреслив, що заповнені лише 4 з 15 наявних водосховищ. За умови, що кримчани споживають за добу близько 300 тис. кубометрів води, їхнього обсягу вистачить максимум на 1,5 року.