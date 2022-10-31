Як і хто заробляє на СВО у рф

14:48 25 жовтня Київ, Україна

Аналітики провели роботу зі з'ясування ситуації, що склалася в росії після початку бойових дій в Україні 24 лютого 2022 року.

З початком так званої спеціальної військової операції (СВО) у колах російських чиновників і бізнес-еліти простежується тенденція умовного поділу на три групи.

Перша – повторює риторику телевізійних пропагандистів та самого путіна. Друга – боїться взагалі висловлювати свою думку щодо СВО, заради збереження «насиджених» місць. Третя група – «рвачі», вони ж близькі до путіна чиновники та олігархи.

Завдання третьої групи – скористатися ситуацією і поки що «гаряче», заробити на СВО. Про це пишуть російські журналісти, які потрапили до списку "іноагентів".

Розглянемо докладніше кожну групу: близько 50% чиновників і бізнесменів заговорили фразами з телевізора. При цьому вік, життєвий досвід, рівень освіти тощо ніякого значення не має — це роблять і цілком компетентні, високоосвічені люди в роках, і молоді. Їм здається, що, якщо зараз ринок звільниться від західних компаній, що йдуть з росії, у них з'являться нові можливості для бізнесу». Ця група зовсім не розуміє, що економічні наслідки санкцій сильно позначаться на купівельній спроможності населення, і «їхні товари та послуги скоро просто не буде кому купувати».

Друга група - це ті, кого прийнято називати «системними лібералами», вони стверджують, що війну не підтримують. Деякі з них навіть намагалися донести свої думки до вищого керівництва рф, повідомити, що нічого доброго на росію в цьому конфлікті не чекає, але путін «нікого не слухає і збирається воювати далі і захоплювати Україну». До тих, кому війна не подобається, можна віднести і певну частину бізнес-еліти, але вони намагаються про це не поширюватися: «Вони чудово розуміють, що на Заході на них ніхто не чекає. Ніхто не хоче наслідувати приклад Петра Авена та Михайла Фрідмана, у яких усе заарештовано, і на водія та прибиральницю грошей не вистачає».

У жодні біолабораторії та українських нацистів такі люди жодної хвилини не вірять, та їм і до лампочки, що там говорять по телевізору, у них свої інтереси.

Третю групу можна назвати «олігархами» - ці намагаються потрапити до путіна і підписати в нього якесь розпорядження про виділення тих чи інших ресурсів, отримати схвалення будь-яких проєктів і т.д. "Вони намагаються урвати своє, поки "дідусь" (володимир путін) ще в кремлі", - пишуть росЗМІ.

Ця група непогано заробляє на СВО. Це чиновники та бізнесмени, пов'язані з паралельним імпортом, тендерами та іншими способами забезпечення армії, закінчуючи можливістю відкосити від мобілізації.