Як діє «Новачок»

20:01 04 листопада Київ, Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний 20 серпня 2020 року. Той факт, що кримінальну справу так і не було порушено, вказує на те, що комусь з уряду РФ це було вигідно.

Цей препарат створювався радянськими вченими у 70-их - 80-их роках минулого століття. Вони прагнули до того, щоб отрута була ефективною і могла знищити жертву в найкоротші терміни. Цим і відрізняється хімічна бойова зброя від звичайних отрут. Після успішних випробувань було виведено близько 5-и різновидів отрути. Вона могла бути в 3-х агрегатних станах: твердому, рідкому і газоподібному.

Після постачання на озброєння спецслужб вона активно застосовувалася співробітниками КДБ в кінці холодної війни. Фахівці навчали вузьке коло людей, хто міг нею користуватися. Без спеціальної підготовки співробітник міг отруїти не тільки жертву, але і себе, і навколишніх. Смерть при цьому наступала майже миттєво. Боєць, підготовлений до застосування "Новачка", міг знищити жертву, лише торкнувшись її, оскільки отрута могла проникнути через шкіру.

Після заборони "Новачка" його запаси були офіційно знищені. Неофіційно він як і раніше застосовується агентами спецслужб РФ і ведеться чіткий звіт щодо створення та застосування отрути. Необізнана людина, бувши навіть геніальним хіміком, не може просто так відтворити "Новачок". Крім рецепта необхідна дуже серйозна лабораторія та спеціальний захист.

Отже, в Кремлі повинні знати про застосування та виготовлення отрути. У разі, якщо цю речовину зробила б будь-яка людина, непідконтрольна уряду, про цей випадок дізналися б. Більш того, це викликало б обурення, людину швидко б знайшли і покарали, враховуючи тотальний контроль в Росії. Як мінімум, кримінальну справу вже було б порушено, і пошуки винного не припинялися б до його затримання.

Однак, що ми бачимо. Путін заперечує будь-які звинувачення на адресу Кремля щодо застосування "Новачка". Ніяких розслідувань з боку влади не ведеться. Ніякого НП не оголошено, адже рецепт приготування - військова державна таємниця.

Більш того, всі знають про те, що сталося, і ні у кого не виникає сумніву в тому, що Олексій Навальний був отруєний за наказом Путіна або чиновника з Єдиної Росії. Адже всі знають, що Навальний є затятим противником чинної влади. Він багато робить для того, що змінити владу в РФ. А люди, які привселюдно казали правду про Путіна і його соратників, зникали безслідно або були знищені подібним способом.