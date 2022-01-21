Як швидко та правильно укласти трудовий договір

10:35 07 вересень Київ, Україна

Згідно з трудовим кодексом України, наймати співробітників для виконання того чи іншого завдання можуть як великі компанії, так і окремі фізичні особи. При цьому всі вони стають роботодавцями та повинні дотримуватися трудового законодавства. Надаємо вашій увазі перелік важливих моментів, котрі допоможуть без особливих зусиль розібратися в особливостях трудових відносин.



Коли потрібно укладати трудовий договір?



Часто роботодавці укладають з працівниками цивільно-правові угоди, а не трудові. Однак тут ви не можете самі вибирати варіанти. У відносинах працівник - роботодавець завжди укладається трудовий договір. Цивільно-правова угода про надання послуг укладається в разі співпраці з незалежним підрядником або особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, тобто займається підприємництвом, бізнесом.



Як правило, людина є працівником, якщо:



ви призначаєте її на посаду з певними обов'язками, визначаєте режим роботи та робочий час;

ви контролюєте, як, коли і де вона виконує роботу;

ви платите фіксовану погодинну, щотижневу або щомісячну зарплату;

ви платите за процес роботи, а не за її результат;

ви надаєте матеріали та обладнання для виконання роботи;

ви надаєте вихідні дні і оплачувані відпустки і т. д.



Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців. Він містить три основні кроки:



укладення трудового договору;

оформлення наказу (або розпорядження для ФОП) про прийняття на роботу;

повідомлення Державної податкової служби.

Які документи повинен надати працівник?



Для укладення трудового договору працівник повинен надати:



паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

індивідуальний податковий номер;

трудову книжку (за наявності).



Якщо це необхідно для роботи, ви можете попросити надати документи про освіту, довідку про стан здоров'я і т. д.



Пам'ятайте! Заборонено вимагати від працівників відомості про їхню партійну та національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання або перебування.



Чи обов'язково укладати письмовий трудовий договір?



Трудовий договір можна укласти в усній або письмовій формі.



Письмова форма обов'язкова:



якщо на цьому наполягає працівник;

при організованому наборі працівників;

при роботі в районах з особливими природними умовами та високим ризиком для здоров'я (наприклад, радіоактивно забруднена територія);

при укладенні контракту;

при укладанні договору з неповнолітніми;

якщо роботодавець є приватним підприємцем або фізичною особою;

для працівників релігійних організацій;

для працівників, що проходять альтернативну службу;

для працівників, які беруть участь в громадських роботах;

для працівників фермерських господарств;

при укладанні договору про дистанційну (надомну) роботу;

в інших випадках, передбачених законодавством.

В інших випадках ви можете укласти усний договір. Для цього працівнику необхідно написати заяву про прийняття на роботу на ім'я керівника. Своєю чергою, керівник ставить на заяві своє рішення.



За якою формою укладається трудовий договір?



1. Якщо ви фізична особа або приватний підприємець, ви повинні використовувати затверджену форму.



2. Якщо ви юридична особа, можете використовувати довільну форму договору, вказавши: Якщо це необхідно для роботи, ви можете попросити надати документи про освіту, довідку про стан здоров'я і т. д.Пам'ятайте! Заборонено вимагати від працівників відомості про їхню партійну та національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання або перебування.Чи обов'язково укладати письмовий трудовий договір?Трудовий договір можна укласти в усній або письмовій формі.якщо на цьому наполягає працівник;при організованому наборі працівників;при роботі в районах з особливими природними умовами та високим ризиком для здоров'я (наприклад, радіоактивно забруднена територія);при укладенні контракту;при укладанні договору з неповнолітніми;якщо роботодавець є приватним підприємцем або фізичною особою;для працівників релігійних організацій;для працівників, що проходять альтернативну службу;для працівників, які беруть участь в громадських роботах;для працівників фермерських господарств;при укладанні договору про дистанційну (надомну) роботу;в інших випадках, передбачених законодавством.В інших випадках ви можете укласти усний договір. Для цього працівнику необхідно написати заяву про прийняття на роботу на ім'я керівника. Своєю чергою, керівник ставить на заяві своє рішення.1. Якщо ви фізична особа або приватний підприємець, ви повинні використовувати затверджену форму.2. Якщо ви юридична особа, можете використовувати довільну форму договору, вказавши:



трудові обов'язки працівника;

режим роботи та відпочинку;

пільги, гарантії, компенсації;

умови оплати праці та умови преміювання;

доплати, надбавки і інше.