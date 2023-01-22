Кадрові зміни у російській армії продиктовані військово-політичними невдачами, думка експертів

21:00 21 січня Київ, Україна

Останні кілька тижнів запеклі бойові дії в Україні зосереджені переважно в районі Бахмута та Соледара. До речі, ці населені пункти противник намагається захопити від початку повномасштабного вторгнення.. Безрезультативне управління Суровікіна та безглузді жертви Пригожина призвели до кадрових перестановок у російській армії.

Навряд чи це якось вплине на дії РФ, але нові призначення показують безвихідну ситуацію для окупантів на фронті та побоювання Путіна за політичну стабільність у Росії.

Валерія Герасимова було призначено на посаду командувача російського Генерального штабу замість генерала "армагедону" Суровікіна. В інформаційному просторі набирає обертів інформація про те, що Герасимов нібито має організувати та очолити нову великомасштабну наступальну кампанію, проте шанси на успіх у цьому вкрай малі. Водночас, його призначення можна пояснити у ширшому політичному контексті.

«Зміна Суровікіна на Герасимова означає провал Пригожина, який прагнув підвищити свій авторитет приписуючи собі заслуги в Соледарі. До речі, Міноборони РФ вперше визнало роль військ Вагнера у боях під Бахмутом, але уточнило, що основні завдання виконували повітрянодесантні батальйони за підтримки ударів тактичної авіації.. Тим часом Пригожин ще недавно організував інформаційну атаку на Герасимова. Ще раніше – на Лапіна, який після усунення від виконання своїх обов'язків був знову призначений на посаду начальника штабу сухопутних військ РФ. Природно, що кадрові перестановки вищих чинів в армії не проходять без домовленості з Путіним.. Герасимов і Лапін навряд чи забудуть критику на свою адресу від карного злочинця і тепер найманці Пригожина знищуватимуться не лише українськими захисниками, а й періодично російською армією», — пишуть українські політологи.

Призначення Герасимова означає повернення довіри Путіна до традиційного військового блоку, вважають політологи.

Кадрова перестановка ненадовго відволікала росіян від удару ЗСУ за місцем зосередження окупантів у Макіївці та фейковим "актом відплати" агресора в Краматорську.

«Ні Суровікін, ні Герасимов, ні сам маршал Шойгу, ні навіть вся російська пропаганда не зможуть відвернути населення РФ від постачання Україні комплексів ППО « Patriot », які зможуть перехоплювати всі види ракет, що випускаються агресором, а також початок поставок танків західного зразка, які, ймовірно, затвердять на найближчій зустрічі групи в Рамштайні. Отримання Києвом нових видів озброєння позбавлять Кремль усіляких надій на перемогу», — заявляють політологи.