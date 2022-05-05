До чого привела політика окупаційної влади в Криму

20:18 30 листопада Київ, Україна

Анексувавши Кримський півострів, російська влада реструктуризувала економіку Криму в рамках військового вектора, реалізувавши ряд «амбітних інфраструктурних проєктів», які не мають обґрунтовану комерційну цінність, таких як міст через Керченську протоку, автобан Таврида, дві теплоелектростанції.

Більш того, низка кримських заводів отримали замовлення на судна і обладнання для російської армії і флоту. Таким чином, найбільш динамічною структурою ВМФ Росії в XXI столітті став російський Чорноморський флот, в той час, як в інших галузях економіки Криму фіксується глибока криза.

РФ відкидає будь-які офіційні переговори, пов'язані з проблемами Криму, і намагається зробити ставку на фактичне визнання власного «суверенітету» над півостровом в двосторонніх або колективних договорах і організаційної діяльності в галузі рибальства, екології, морського транспорту.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що деокупація Криму є ключовим пріоритетом його політики. За його словами, українська влада шукає дієві інструменти для повернення територій, створивши міжнародний формат «Кримська платформа» для вирішення питання «повернення» півострова до складу України. «Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками ЄС, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими. Багато хто висловив готовність приєднатися і брати в ній активну участь», - підкреслив Зеленський.

Єдиним ефективним способом захисту своїх законних інтересів є посилення співпраці з усіма цивілізованими західними державами на підставі міжнародного права. Лише консолідація спільних зусиль дозволить ефективно протидіяти російській агресії.