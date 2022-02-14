До 2025 року в Києві побудують аеропорт для дронів

06:26 24 вересень Київ, Україна

Тарас Трояк - керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників, заявив, що в Києві протягом п'яти років мають намір побудувати аеродром для безпілотних літальних апаратів.



"У нас є проєкт Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА. Ми плануємо десь до 2025 р. його побудувати", - зазначив Трояк.



За його словами, ринок дронів активно розвивається. Так, до кінця поточного року він досягне приблизно 500 мільйонів гривень, а в 2021 очікується понад мільярд гривень.



"Ми дивимося на розвиток і розуміємо, що це (аеропорт - ред.) потрібно", - резюмував глава федерації.