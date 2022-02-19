Вилучення житла «Л-ДНР» посилить санкції проти Росії

23:50 24 травень Київ, Україна

Після підписання указу Дениса Пушиліна про вилучення нерухомості, в якій не оплачуються комунальні послуги і власники не живуть особисто, експерти почали говорити, що таке рішення призведе до посилення міжнародних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що закон про приватизацію нерухомості самопроголошеною владою на непідконтрольних дільницях України був підписаний главами «Л-ДНР» і не є законним. Проте переселенці з окупованих територій вже почали отримувати фотографії, інформацію від сусідів, що їхнє майно опечатано і потрапило в списки по вилученню.

На думку самопроголошеної влади так званих «ЛНР» і «ДНР», причиною для вилучення житла є його безгоспність. Поняття безгосподарності ніде чітко не прописане. Такі об'єкти можуть бути виявлені як окупаційною владою, так і місцевими жителями, які вирішать доповісти про те, що в приміщенні ніхто довго не з'являється.

Олексій Арестович, спікер української делегації в ТКГ (Тристоронній контактній групі), повідомив, що оголошення української житлоплощі нічийною і подальше її вилучення є ще одним доказом повзучої анексії Росії. Спікер вважає, що такі дії можуть призвести до посилення санкцій проти РФ або ж пунктом, який не дозволить послабити вже введені раніше обмеження: "Ми попереджаємо про міжнародні правові наслідки, які можуть настати внаслідок цього. МЗС дуже активно працює. І Офіс Президента вважає це одним з серйозних дестабілізуючих чинників, який разом з роздачею паспортів, рублевою зоною і іншим носять характеристики повзучої анексії. Наші партнери повністю розуміють, про що йде мова. Термін "повзуча анексія" звучить все частіше. Думаю, на це вкажуть Путіну і на зустрічі з Байденом. І президент Зеленський підніме цю тему".

На думку спікера ТКГ, такі дії тільки погіршать становище Росії в мирному врегулюванні. Активісти рекомендують не повертатися на окуповану територію, щоб брати участь в проросійських судах, оскільки це може бути небезпечно. Віолета Артемчук, головна координаторка громадської організації «Донбас СОС», стверджує, що після деокупації вся нерухомість, яка була вилучена окупантами, буде повернута законним власникам.