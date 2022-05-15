20:23 14 грудня Київ, Україна

У 2014 році, після анексії Криму і вторгнення російських військ на територію України, було прийнято рішення виключити Росію з Великої вісімки і повернутися до G7. Спочатку у Велику сімку був запрошений як учасник президент Єльцин, а не сама Росія. Це було зроблено ще в 90-х роках, після розвалу СРСР, стверджує Михайло Бернштам, співробітник Гуверівського інституту, демограф і економіст.

Велика сімка являє собою список країн, максимально розвинених економічно та ліберально. Ці країни повинні служити прикладом для інших і виступати гарантом безпеки в усьому світі. Росія ж такою країною не є. ВВП на душу населення майже вдвічі менший, ніж у країн учасниць. До того ж Путін є скоріше гарантом хаосу і агресії для світового порядку. У 2015 році, за кілька днів до засідання Великої сімки, канадський лідер висловив свою думку з приводу членства Росії. "Я не думаю, що Росія під управлінням Володимира Путіна може бути частиною Великої сімки. Крапка"- Стівен Харпер.

Він пояснив це тим, що Путін продовжує жити в режимі холодної війни і в постійному протиборстві з західними країнами. Останньою краплею для Харпера стала розмова з президентом РФ, де "цар", розповідав, що російських військових в Україні немає. "Не можна вести справу з людиною, яка приймає тебе за ідіота" - пояснив Харпер. По закінченню п'яти років, зрозуміло, що Путін не прагне повернутися в Велику сімку, адже його дії прийняли лише більш радикальний характер. Тепер він стоїть на порозі виключення з Великої двадцятки. За цей час він показав світові, що підтримує диктатуру, оскільки прийняв кандидатуру Лукашенка на посаді президента Білорусі і всіляко йому допомагає, в тому числі і фінансово. Путін знищує своїх конкурентів і не потрібних його режиму людей, про що знають всі, але він як і у випадку російських військ в Україні, заперечує цей факт, видаючи чорне за біле. Володимир Володимирович продовжує втручатися у вибори інших країн, тим самим провокуючи протести і державні перевороти.

Одним із прикладів є Киргизстан. В результаті своїх дій, Путін продовжує наживати собі ворогів. Не так давно на Кремлівський інформаційний сайт News Front було скоєно напад хакерів. Вкрадена інформація співробітників, злом баз даних і попередження про те, щоб росіяни припинили вбивати арабів на Близькому Сході. Дії російського лідера надають настільки відштовхувальний ефект, що навіть недавні союзники починають міняти свій вектор розвитку і співдружності в бік Заходу. Адже про те, що правління Путіна призведе Росію до чогось хорошого, було відомо давно, і багато експертів про це говорили. Тепер, всі слова в цьому напрямку збуваються. Незабаром, завдяки Путіну, Росію виключать з G20, далі піде і виключення Путіна з Росії.