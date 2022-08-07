Из-за карантина родители не могут забрать своих детей которых выносили суррогатные матери

20:26 17 травня Київ, Україна



Не треба знати румунський, щоб зрозуміти, що мати захлинається від сліз. Тому що її материнське серце розривається від болю через неможливість взяти на руки свою новонароджену дочку.



"Дуже важко, тому що я розумію, наскільки важлива для дитини ця перша зв'язок з мамою протягом першого місяця життя. І я недавно побачила фотографію, де дівчинка дивилася на одну з нянь і дивилася на неї, як на маму, і мені дуже боляче бачити ці фото і дуже хочеться якомога швидше зустрітися з дитиною ", - розповідає жінка



Пара з Румунії побажати не показувати себе, тому що для них народження дитини за допомогою сурогатної мами дуже особистий і інтимне питання. Дівчинка, яка зараз знаходиться в готелі, друга дитина, народжена таким способом. Жінка не може народити самостійно. І вже місяць вони не можуть потрапити в Україну, тому що МЗС України не те, що забороняє, а просто ніяк не реагує на прохання дати дозвіл батькам-румунам на в'їзд.



"Ми б хоч зараз приїхали. Але тільки в понеділок консульство Румунії буде в черговий раз зв'язуватися з МЗС України і пропонувати варіант не літака, а машини. Але зараз ми ще чекаємо. На 23 травня є квитки на літак. Але ще нічого не зрозуміло - чи вийде домовитися чи ні ", - говорить румунка.



Інший батько - Рафаель, він з Іспанії. В останній день закриття кордонів - 15 березня - він терміново вилетів. А через два тижні у нього народився первісток. На жаль, йому заборонили бути присутніми під час пологів. Каже, найважче зараз - це кожен раз заспокоювати дружину, яка по той бік континенту і не має можливості притиснути до серця крихітку.



"Це дуже важко для дружини, кожен раз, коли я показую їй нашу донечку - вона дуже плаче. Вперше з тих пір, як я взяв дівчинку на руки, її вага була три з половиною кілограми. Зараз вона важить вже 5 200, тобто , мати дуже багато втрачає. Їй дуже важко і тому кожен день, коли вона бачить її через відеодзвінок, вона плаче, хоче вже нарешті обійняти донечку ", - розповідає Рафаель.



Іспанець зараз живе в готелі, який належить цій репродуктивної клініці, разом з донькою. Каже, що допомога нянь йому майже не потрібна, тому що немовля дуже спокійний і майже не плаче. Дочка навіть дозволяє йому дистанційно працювати. Рафаелю і його дружині під сорок років. Більше дітей вони не планують, тому що не хочуть бути старими батьками.



"Вісім років ми боролися з дружиною за те, щоб у нас народилася дитина, і коли я вперше побачив доньку, у мене пішла земля з-під ніг. Я дуже щасливий, тому що ті вісім років коштували того, щоб боротися", - зізнається Рафаель.



Новоспечений батько застряг в Україні, тому що для вивезення дитини йому потрібно отримати для неї українське громадянство. А через затримку з роботою міграційних служб процес затягується. У лютому 2019 року процедура ввезення в Іспанію сурогатних дітей ускладнилася. Батькам, після отримання українського громадянства для дитини, потрібно ще отримати дозвіл на вивезення дитини. А ще в'їхати в Іспанію тільки прямим рейсом з України. Тут виключена можливість авто.



Будівля в Києві зараз - центр уваги без перебільшення всіх світових ЗМІ. Адже саме тут унікальні новонароджені, які чекають на батьків з усіх куточків світу. Другий поверх готелю призначений тільки для малюків. 300 квадратних метрів: дві кімнати зі спеціалізованими боксами. Дитячі лікарі, 28 нянечок, які працюють у дві зміни. Тут 36 новонароджених. Самотніх. Яким зараз так не вистачає материнського тепла. 15 діткам пощастило. Їх батьки встигли приїхати до карантинного закриття українських кордонів. І чекають ослаблення карантину, щоб поїхати додому. Але насправді таких дітей в рази більше. Від цифр, які озвучила уповноважена з прав людини - мороз по шкірі. І чи вдасться домовитися дипломатам, зараз не знає і вона.



"Всього в Україні більше 100 дітей чекають своїх батьків. В різних таких центрах репродуктивної медицини. Вони зробили такий прогноз, що, якщо буде продовжено карантин на той прогноз, який дає МОЗ, то це може бути навіть не сотні, а вже майже тисячі. і тому, безумовно, потрібно виробити такий механізм, що все-таки батьки могли приїхати за своїми дітьми - і своїх діточок відвезти туди, де вони будуть виховуватися в сім'ї ", - говорить Людмила Денисова. Вибухнув величезний скандал . Батьки з різних країн світу, не можуть потрапити в Україну, щоб забрати своїх дітей, яких виносили сурогатні матері. МЗС працює над цим питанням і вже кілька сімей, змогли приїхати в УкраїнуНе треба знати румунський, щоб зрозуміти, що мати захлинається від сліз. Тому що її материнське серце розривається від болю через неможливість взяти на руки свою новонароджену дочку."Дуже важко, тому що я розумію, наскільки важлива для дитини ця перша зв'язок з мамою протягом першого місяця життя. І я недавно побачила фотографію, де дівчинка дивилася на одну з нянь і дивилася на неї, як на маму, і мені дуже боляче бачити ці фото і дуже хочеться якомога швидше зустрітися з дитиною ", - розповідає жінкаПара з Румунії побажати не показувати себе, тому що для них народження дитини за допомогою сурогатної мами дуже особистий і інтимне питання. Дівчинка, яка зараз знаходиться в готелі, друга дитина, народжена таким способом. Жінка не може народити самостійно. І вже місяць вони не можуть потрапити в Україну, тому що МЗС України не те, що забороняє, а просто ніяк не реагує на прохання дати дозвіл батькам-румунам на в'їзд."Ми б хоч зараз приїхали. Але тільки в понеділок консульство Румунії буде в черговий раз зв'язуватися з МЗС України і пропонувати варіант не літака, а машини. Але зараз ми ще чекаємо. На 23 травня є квитки на літак. Але ще нічого не зрозуміло - чи вийде домовитися чи ні ", - говорить румунка.Інший батько - Рафаель, він з Іспанії. В останній день закриття кордонів - 15 березня - він терміново вилетів. А через два тижні у нього народився первісток. На жаль, йому заборонили бути присутніми під час пологів. Каже, найважче зараз - це кожен раз заспокоювати дружину, яка по той бік континенту і не має можливості притиснути до серця крихітку."Це дуже важко для дружини, кожен раз, коли я показую їй нашу донечку - вона дуже плаче. Вперше з тих пір, як я взяв дівчинку на руки, її вага була три з половиною кілограми. Зараз вона важить вже 5 200, тобто , мати дуже багато втрачає. Їй дуже важко і тому кожен день, коли вона бачить її через відеодзвінок, вона плаче, хоче вже нарешті обійняти донечку ", - розповідає Рафаель.Іспанець зараз живе в готелі, який належить цій репродуктивної клініці, разом з донькою. Каже, що допомога нянь йому майже не потрібна, тому що немовля дуже спокійний і майже не плаче. Дочка навіть дозволяє йому дистанційно працювати. Рафаелю і його дружині під сорок років. Більше дітей вони не планують, тому що не хочуть бути старими батьками."Вісім років ми боролися з дружиною за те, щоб у нас народилася дитина, і коли я вперше побачив доньку, у мене пішла земля з-під ніг. Я дуже щасливий, тому що ті вісім років коштували того, щоб боротися", - зізнається Рафаель.Новоспечений батько застряг в Україні, тому що для вивезення дитини йому потрібно отримати для неї українське громадянство. А через затримку з роботою міграційних служб процес затягується. У лютому 2019 року процедура ввезення в Іспанію сурогатних дітей ускладнилася. Батькам, після отримання українського громадянства для дитини, потрібно ще отримати дозвіл на вивезення дитини. А ще в'їхати в Іспанію тільки прямим рейсом з України. Тут виключена можливість авто.Будівля в Києві зараз - центр уваги без перебільшення всіх світових ЗМІ. Адже саме тут унікальні новонароджені, які чекають на батьків з усіх куточків світу. Другий поверх готелю призначений тільки для малюків. 300 квадратних метрів: дві кімнати зі спеціалізованими боксами. Дитячі лікарі, 28 нянечок, які працюють у дві зміни. Тут 36 новонароджених. Самотніх. Яким зараз так не вистачає материнського тепла. 15 діткам пощастило. Їх батьки встигли приїхати до карантинного закриття українських кордонів. І чекають ослаблення карантину, щоб поїхати додому. Але насправді таких дітей в рази більше. Від цифр, які озвучила уповноважена з прав людини - мороз по шкірі. І чи вдасться домовитися дипломатам, зараз не знає і вона."Всього в Україні більше 100 дітей чекають своїх батьків. В різних таких центрах репродуктивної медицини. Вони зробили такий прогноз, що, якщо буде продовжено карантин на той прогноз, який дає МОЗ, то це може бути навіть не сотні, а вже майже тисячі. і тому, безумовно, потрібно виробити такий механізм, що все-таки батьки могли приїхати за своїми дітьми - і своїх діточок відвезти туди, де вони будуть виховуватися в сім'ї ", - говорить Людмила Денисова.

Весь тиждень посольства, консульства і міністерства закордонних справ розробляли механізм. Але проблема не тільки в карантині, а взагалі в правовій невизначеності сурогатного материнства в Україні. Тому слід терміново приймати окремий закон. Тому відразу клініку, яка опублікувала ці кадри, правоохоронці звинуватили в продажу дітей.



"Якщо його зачали іноземні громадяни, які хочуть залишити свій генетичний слід і люблять цю дитину - це одне, а якщо вони зачали з метою перепродажу, то це торгівля людьми. Тут дуже тонкий лід, на межі етики, моралі, спадковості, і питань, пов'язаних з торгівлею людьми ", - відзначає заступник міністра МВС України Антон Геращенко.



Кілька днів тому до Верховної Ради подали на реєстрацію черговий проект закону.



"Законопроект включає кілька змін до кримінального кодексу України, які дадуть можливість розмежувати, скажімо так, відповідальність за порушення, які пов'язані безпосередньо з порушеннями в медичній сфері та торгівлею людьми. Необхідно ліцензувати цю діяльність і ліцензію, скажімо, зробити платною", - говорить адвокат клініки репродуктивної медицини В'ячеслав Самсоненко.



Але це не все, що треба врегулювати. Боротьба за те, щоб якось описати те, що відбувається в Україні, ще попереду. Тому що про сурогатне материнство чули всі, але уявити масштаб цього конвеєра зі штампування чужих немовлят, ніхто досі не міг. Це тисячі жінок-інкубаторів, це поставлені на потік технології інкорпоральное зачаття, це індустрія з мільярдним оборотом і десятки тисяч іноземців, що стоять в черзі.



Несамовиті крики немовлят і це відео зробили свою справу, як того хотів керівник клініки сурогатного материнства Альберт Точиловський. Дипломати почали домовлятися. І вже є перші результати - кілька сімей змогли в'їхати, а кілька виїхати.



"У нас діти перебувають з 27 країн - це США, Великобританія, Греція - це ті країни, в яких сурогатне материнство дозволено, Голландія, Бельгія, Данія, Швеція ... Зараз у нас 7 пар знаходяться на карантині, близько 14 пар замовили квитки ", - розповідає Точиловський.



"Розроблено механізм, за яким батьки зможуть безперешкодно приїхати в Україну і забрати своїх дітей. Будемо працювати з посольствами цих батьків", - повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.



Величезна робота ще попереду, тому що скандал, який стався два тижні тому з іншого репродуктивної клінікою, триває. П'ять малюків вилучено. Українська поліція і китайські правоохоронці розслідують справу. Але діти знову страждають, тому що у одного з вилучених новонароджених - підтверджений коронавірус. Так це і є головна проблема, в центрі закону повинен бути ще й дитина. І, якщо діяти неправильно, сурогатна індустрія нікуди не зникне, просто ця дитина народиться в оточенні криміналу. З держави, де вам легко виносять дитину, ми станемо державою, де вам легко підпільно виносять дитини.