З Росії тікають представники еліти

21:31 31 березня Київ, Україна

23 березня стало відомо, що зі своєї країни виїхав Анатолій Чубайс. Він був помічений у Туреччині біля банкомату. З'явилася інформація, що він може готувати інтерв'ю західним ЗМІ про викриття Путіна.

Анатолій Чубайс – колишній глава державної корпорації «Роснано», екс-глава РАТ ЄЕС, колишній віце-прем'єр. Останніми роками був представником “бункерного” зі сталого розвитку та клімату у міжнародних організаціях. Анатолій Чубайс вважається одним із лібералів у країні-агресорі. Він стояв біля джерел створення державності у Росії, починаючи з 1991 року.

Чубайс став першим високопосадовцем уряду рашистів, хто відкрито висловив незгоду проведенню війни проти України. Як йому вдалося виїхати з країни – загадка. Справа в тому, що ця людина знає дуже багато інформації під грифом "Секретно", тому що у багатьох процесах брав участь сам.

Тепер з'явилася інформація, що він готується до інтерв'ю із західними ЗМІ із викриттям головного військового злочинця.

Відомо, що опозиції у країні-агресорі не залишилося. Всі, так звані ліберали, явище суто системне і служить, швидше, для демонстрації того, що вільні погляди безглузді і можуть призвести до краху країни, якщо вони будуть при владі. Одним із прикладів системної опозиції є партія ЛДПР, на чолі з Володимиром Жириновським. Очевидно, що цей проект створено для шоу. Люди, дивлячись на маячні заяви та законопроекти такої партії, не хочуть, щоб “ліберали” правили країною.

Очевидно, що Анатолій Чубайс також є частиною системної опозиції, однак, можна сказати, з розширеними повноваженнями та з вищими посадами. Його втеча з країни свідчить про реальний крах держави та режиму. Така людина цілком адекватно сприймає інформацію та розуміє, що “бункерний” програв уже давно. Введені санкції спрямовані на знищення чинного режиму рашистів і не будуть зняті доти, доки не зміниться влада в країні. Чубайс розуміє, що негативні наслідки стосуватимуться абсолютно всіх – від бабусь на зупинці, до терориста №1 у бункері. Мабуть, він вирішив покинути країну, поки що не пізно і, щоб хоч якось пом'якшити свою долю, дати інтерв'ю західним ЗМІ.

Примітно й те, що за розголошення держтаємниці, що безумовно розцінюється як зрада, агенти ФСБ усувають людей по всьому світу.. Одним із таких прикладів є отруєння полонієм Олександра Литвиненка у Лондоні. Однак, Чубайс, людина далеко не остання серед рашистів і чудово розуміє, яка доля її чекатиме за втечу з країни та співпрацю із західними ЗМІ і, швидше за все, спецслужбами, все ж таки наважився на це. Безумовно, ситуація в країні-агресорі катастрофічна, а крах держави та економіки – неминучий.

У найближчому майбутньому варто чекати ще більшої кількості осіб “першої величини”, які тікатимуть із корабля, що тоне.. Їх можна збагнути. Краще співпрацювати з переможцем, ніж опинитися серед підсудних у Гаазькому суді, де легко можна отримати смертний вирок за все те, що зараз творить рашистське керівництво.

Варто зазначити, що суд у Гаазі вже збирає докази у справі "про військові злочини Росії у війні проти України". І коли процес збору завершиться, розпочнеться суд і, не виключено, заочних вироків. Ось тоді, тікати рашистам буде нікуди, оскільки при перетині кордону будь-якої держави, злочинці мають бути схоплені - їх оголосять у міжнародний розшук.