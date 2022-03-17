Історія отруєння Олексія Навального

20 серпня 2020 року був отруєний російський політичний діяч Олексій Навальний. Він є главою Фонду по боротьбі з корупцією і організатором низки протестних рухів. Навальний активно критикує дії партії Єдина Росія і Володимира Путіна, зокрема.

Після кількох днів політичного турне, Олексій Навальний, який перебував в Томську, з ресторану вирушив в готель за речами, щоб далі поїхати в аеропорт, звідки він повинен був летіти в Москву. Після того, як він сів у літак, Олексій відчув, що з ним щось не так. Зайшовши до вбиральні, він спробував освіжитися і зрозумів, що його отруїли. Після того, як покликав на допомогу - відключився. Літак довелося посадити в Омську, де Навального відвезли у відділення токсикореанімації в місцевій лікарні і ввели у штучну кому. Через два дні політика перевезли в лікарню "Шаріте" в Берліні, де і виявили сліди отрути "Новачок".

Таким чином, Олексій Навальний офіційно став третьою людиною, проти якого була застосована ця отрута агентами Кремля.

Річ в тому, що отрути з даної групи були розроблені ще в СРСР в 70-і - 80-і роки минулого століття. Вони розроблялися спеціально для кваліфікованих агентів зовнішньої розвідки. Це була бойова хімічна зброя, яка володіла надзвичайно швидким ефектом і також швидко танула в крові, не залишаючи слідів. Через свою наднебезпечну токсичність отруту могли застосовувати лише спеціально навчені люди. Людина, яка не володіє достатніми знаннями, могла вбити себе і навколишніх.

Незважаючи на те, що в 2019 році "Новачок" внесли в ОЗХЗ і (офіційно) знищили всі залишки в Росії, "рецепт" по створенню отрути залишився.

На підставі того, що ця отрута була застосована до сім'ї Скрипаля, Омеляна Гербева, а тепер і до Олексія Навального, випливає висновок, що "Новачок" знову відтворюють як хімічну зброю. Адже всі жертви представляли загрозу для політичного режиму Путіна.

Тепер в те, що путінський режим ні до чого, не вірять навіть багато росіян. З численних соцопитувань стає ясно, що їм просто соромно за свого президента.

Риторика Москви починає дратувати і західних правителів. Вони втомилися чути від президента РФ вимоги про надання доказів і твердження про те, що Навального в Росії ніхто не труїв.

У підсумку в міфи про непричетність Кремля поступово перестають вірити соратники Путіна. Але через страх перед "царем" продовжують кивати і піддакувати.