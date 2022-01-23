Історичні приклади перемоги над Росією

13:20 08 вересень Київ, Україна

8 вересня 1514 року в битві під Оршею 30-тисячне об'єднане військо Великого князівства Литовського під керівництвом гетьмана Костянтина Острозького та Королівства Польського під керівництвом надвірного гетьмана Януша Сверчевського розбило 80-тисячну армію Московської держави на чолі з воєводами Іваном Челядніним і Михайлом Булгаковим-Голицею.

Об'єднання литовського, білоруського, польського та українського народів довело, що вони здатні перемогти московського агресора навіть в нерівному бою та зупинити експансію в Європу на півтора століття.

Минуло понад п'ять століть, а Москва все так же продовжує лякати своїх сусідів і не тільки, проводячи безпрецедентно зухвалі для сучасного світу спецоперації, порушуючи суверенітет держав, втручаючись у внутрішні справи інших країн, беручи участь у бойових діях і намагаючись перекроїти геополітичну карту світу.

Україна, Сирія, США, Франція, Німеччина... Список постраждалих від російського втручання країн величезний.

Зараз яскравим прикладом є Білорусь. Необхідно відзначити, що приїзд до Мінська секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який грає головну роль у формуванні концепції силового втручання Росії (як це було в сирійському громадянському конфлікті, в Україні - адже саме Микола Патрушев в жовтні 2013 року в Одесі зустрічався з секретарем РНБО та заступником ПР Андрієм Клюєвим в рамках узгодження аншлюсу України), свідчить про «силовий» сценарій «вирішення» білоруської кризи.

Більш того, саме після візиту Патрушева, президент РФ Володимир Путін прокоментував ситуацію в Білорусі, фактично анонсувавши її окупацію. Він зазначив, що Росія створила резерв співробітників правоохоронних органів, серед яких опинилися і ССО РФ для допомоги в разі потреби Білорусі. Путін підкреслив, що «російські сили не будуть використовуватися до тих пір, поки екстремістські елементи в Білорусі не перейдуть кордонів, не почнуть розбій» - так що в разі потреби, кордони будуть «перейдені», екстремістські елементи будуть під повним контролем Москви, як і вся країна.

Тим більше з перших днів протестів у Білорусі ОМОН регулярно затримував в натовпі російських журналістів, що протестували, серед яких, зокрема, військкор від LifeNews, який об'їздив окупований Крим і Донбас, а зараз очолює Telegram-канал WarGonzo, що поширює масу дезінформації та маніпуляцій під патронатом ГРУ МО РФ, Семен Пегов; офіцер ГРУ, який працює під прикриттям журналіста «Комсомольської правди» Дмитро Стешин і багато інших.

Точно невідомо, скільки російських інформаційних диверсантів і найманців розташовуються в Білорусі. Але ясно одне - такі країни, як Литва, Польща та Україна, що підтримують мирне вирішення урядом Білорусі внутрішніх проблем в країні без втручання військових структур або спецслужб РФ, завжди готові підтримати демократичні процеси в Білорусі.