Справжня відсутність регіоналізму пояснює провал антикремлівських військових проектів

20:34 30 червня Київ, Україна

Заколот на вихідних, організований тиждень тому, Пригожиним матиме численні широкомасштабні наслідки, в яких аналітики все ще намагаються розібратися. Однак слід звернути більшу увагу на те, що однією з головних причин швидкого провалу цього повстання було повне ігнорування вагнерівцями регіональних проблем.



У своєму досить панічному зверненні вранці 24 червня кремлівський дідусь фактично визнав, що пригожинські найманці захопила місто Ростов-на-Дону, де розташований штаб Південного військового округу. Там, за словами Путіна, "була заблокована робота цивільної та військової влади". Водночас місцеві жителі вітали вагнерівців як своїх нових господарів, приносили їм їжу та воду.

Ростовська область – досить великий регіон Росії з населенням понад 4 млн осіб. Як і в багатьох інших регіонах країни, у ній є свої регіоналістські настрої та невдоволення гіперцентралістською політикою Путіна, яка забирає більшу частину доходів від місцевих податків. Проте жодна регіональна специфіка Пригожина не цікавила. Вона не мала чіткого плану закріпитися в Ростові і налагодити контакти з місцевим населенням. У разі такої регіональної консолідації найманцям, швидше за все, вдалося б утримати регіон навіть перед російською армією, що явно підкреслює слабкість бойовиків агресора в Україні. За такого підходу події цієї війни могли прийняти зовсім інший оборот.

Тим не менш, натомість головорізи путінського кухарі вважали за краще йти на Москву і, усвідомивши безперспективність цього завдання, вирішили припинити кампанію і відступити.. Таким чином, спрацював поки що традиційний для російської імперської свідомості москвоцентризм, який вважає, що всі основні питання країни можуть вирішуватися лише в Кремлі, а не в її численних регіонах.



Така сама проблема існує і з іншими воєнізованими формуваннями, які різко контрастують із пригожинськими відморозками, оскільки воюють на боці України. Це «РДК» та легіон «Свобода Росії», які у травні 2023 року здійснили кілька рейдів до Білгородської області. Однак, як і ПВК «Вагнер», ці підрозділи також майже не контактували з місцевим населенням, не кажучи вже про те, щоб висловлювати свої інтереси відкрито.. Таким чином, поки ці короткочасні рейди окремими селами, звідки евакуйовано майже все мирне населення, по суті не привели до жодних реальних результатів.

Обидва російські добровольчі формування на боці України, по суті, поділяють ті ж російські націоналістичні та централістські переконання, що й путіністи. На даний момент обидві сторони справді змагаються лише на полі бою. Поки що агресор перемагає, тому що у його розпорядженні набагато більше ресурсів, ніж у цих добровольців із опозиції. Альтернативою цьому підходу міг би стати регіоналізм. Однак у воєнному відношенні антикремлівські формування про такі ідеї не заявляють.



Ця ситуація нагадує Громадянську війну у Росії 1918–1922 років. У цьому конфлікті основною причиною поразки Білої армії, яка виступала проти більшовиків, було те, що її командири також ігнорували чинники регіоналізму та підтримували імперське гасло “єдиної неподільної Росії”.. Навпаки, більшовики зайняли федералістський підхід, що привабило симпатії різних регіональних рухів.

До ситуації з Пригожиним історія пострадянської Росії була відома лише одна спроба військового перевороту, щоправда, вона була повністю доведено. Вважається, що у 1998 році генерал Лев Рохлін задумував повалення Бориса Єльцина, але сам був раптово вбитий. Тим не менш, і це був централістський проект,. е. спроба замінити "поганого" кремлівського царя "хорошим". Тому Рохлін не зміг викликати підтримки у мешканців багатьох регіонів Росії.

Насправді єдиним справжнім генералом-регіоналом у пострадянській російській армії був Олександр Лебідь, який також загадково загинув у 2002 році.. У 1996 році він підписав Хасавюртівські угоди з чеченським генералом Асланом Масхадовим, яка поклала край Першій чеченській війні і фактично визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія. Пізніше, 1998 року, Лебедя обрали губернатором Красноярського краю - тоді Росії ще проходили вільні губернаторські вибори. На цій посаді російський генерал активно критикував централістську політику Кремля, стверджуючи, що такий процес економічно грабує регіони та обмежує інтереси місцевих жителів.



Доки антикремлівські проекти, чи то військові чи цивільні, самі по собі залишаються централістськими та ігнорують регіональні проблеми, вони навряд чи увінчаються успіхом.. Жителі різних регіонів Росії просто не побачать сенсу у зміні кремлівської структури влади, якщо опозиція, як і раніше, має намір зберегти за ними статус де-факто колоній, а не перетворити їх на рівноправні самоврядні політичні утворення, як це належить федерації.