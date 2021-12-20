Іран: страчений шпигун, що передавав інформацію про Сулеймані

13:32 20 липень Київ, Україна

Страчений в Ірані за рішенням суду, Махмуд Мусаві Маджд звинувачувався в передачі іноземним розвідкам секретної інформації, що стосується іранських військових в Сирії.

За інформацією агентства Fars, шпигун передавав дані про особовий склад, озброєння і системах зв'язку іранських ЗС в Сирії. Його зрадили страти за співпрацю з ЦРУ та ізраїльської службою зовнішньої розвідки "Моссад".

Відзначається, що громадянин Ірану Мусаві Маджд навчався в школі в Сирії, куди переїхав у дитинстві разом з родиною. Завдяки доброму знанню англійської та арабської він був притягнутий в якості перекладача на роботу в одну з сирійських компаній, які співпрацювали з Іраном.

Як зазначає агентство, з початком сирійського конфлікту в 2011 році родина Мусаві Маджд повернулася до Ірану, в той час як сам він продовжив роботу в Сирії. Працюючи перекладачем, ця людина зуміла зблизитися з іранськими військовими радниками, допомагають уряду в Дамаску, і отримати доступ до секретної інформації.

За інформацією агентства, Маджд передавав ЦРУ, ізраїльській розвідці "Моссад" і саудівським спецслужбам дані про особовий склад, озброєння і системах зв'язку іранських ЗС в Сирії. Потім він потрапив в поле зору контррозвідки Ірану, і його доступ з чутливою інформації був обмежений.

9 липня офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі оголосив, що іранська влада засудили Мусаві Маджд до смертної кари за шпигунство і надання іноземним спецслужбам інформацію про розташування генерала Касема Сулеймані. При цьому пізніше судові власті виступили з роз'ясненням, що діяльність обвинуваченого не має прямого відношення до загибелі іранського командувача в січні 2020 року в результаті ракетного удару ЗС США.

Влада Ісламської Республіки Іран офіційно підтримують уряд Башара Асада з початку збройного конфлікту в Сирії в 2011 році. За офіційною версією, іранські сили присутні на території країни тільки в якості військових радників. Іранська влада називають своїх військових в країні "захисниками святинь", шанованих мусульманами-шиїтами, більшість яких розташовано в Дамаску і Алеппо.