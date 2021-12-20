імперія тиранів

14:30 08 серпень Київ, Україна

Представник зовнішньополітичних кіл, сенатор Андрій Клімов заявив, що Кремль не прагне правити світом і звичайно ж, не хоче нав'язувати свою ідеологію будь-яким країнам. "Путін просто захищає свої інтереси" - сказав Клімов, "будь-яким способом". І неважливо де вони виникають. Будь то Україна, Грузія чи Сирія.

Протягом тривалого періоду часу Росія намагалася нав'язати свій вплив, як можна більшій кількості країн. Таким чином, були порушені ті країни, які залишилися без чіткої установки на подальші дії після холодної війни. Кремль намагався створити нові союзи, підтримати і відновити старі, а також намагався отримати владу в тих країнах, куди не добралася цивілізація з західного світу.

ПВК Вагнера і путінські інтереси, вже давно тягнуться від, всім відомих, Венесуели, Сирії та Лівії, до більш питаннях місць в Африці і Судані. Таким чином, можна простежити готовність і бажання Росії брати участь і починати війни, проявлятися себе, як країну готову йти проти всього світу і встановлювати свій, просовковий світ. Судячи з результатів, Путін вважає за краще мати справу з божевільними і жорстокими лідерами, яким він постачає зброю і найманців, натомість на ресурси країни. Будь то корисні копалини, наркотрафік або живі люди.

Путін також підтримує свої колонії в ООН, надаючи право вето, яке застосовувалося в десятках резолюціях РБ, застосування хімічної зброї та припинення вогню в Сирії.

Можна зробити висновок, що саме тому у Путіна є зв'язку по всьому світу, що розвивається. Саме тому його бачать то з Кім Чен Ином, то з Мадуро.

Також всі країни, хто уклав союз з Росією, підпадають під західні санкції. Тепер слід врахувати, що чим більше буде таких країн, тим більшу вигоду для себе і своїх олігархів зможе побачити "цар". Адже такі країни не зможуть торгувати з ЄС або США, але зможуть з їх головним союзником. Виходить, що Путіну на руку провокувати громадянські війни в країнах, що розвиваються, ніж він охоче і займається.

Кремль також володіє певною репутацією, яку необхідно підтримувати. Країни, які уклали союз з Росією, офіційний чи ні, впевнені в тому, що Путін буде захищати їх інтереси суверенітету перед західними країнами. Виходить, що лідери-диктатори не хочуть вносити будь-які зміни в свої країни через колосальної корупції і безмежної влади. І коли народ починає бунтувати або західні союзи пропонують хоч якусь допомогу, лідери цих країн біжать до Путіна, той відправляє найманців і розпалює чергову війну всередині однієї держави.

Таким чином, Росія є головною країною в світі, яка розпалює громадянські війни, для власної вигоди. ПВК допомагає в розвідувальних операціях і заодно краде цікавлять Кремль предмети і знання, в тому числі і сумнозвісні предмети мистецтва.