Ілон Маск розповів про створення перших колоній людей на Марсі

15:22 21 листопада Київ, Україна

Політ фантазії прославленого Ілона Маска не знає меж. Космос не дає йому спокою. За словами видання Inverse, зараз в планах Маска стоїть проєкт будівництва людської колонії на Марсі. Як висловився сам глава SpaceX, мета його спецпроєкту - "зробити людину міжпланетним видом".

Мешканці першого марсіанського міста будуть спочатку жити під "скляними куполами", але планета буде, кінець кінцем, "терраформована для підтримки життя, як на Землі", заявив Ілон Маск.