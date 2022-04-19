Ілон Маск розповів про створення перших колоній людей на Марсі

Політ фантазії прославленого Ілона Маска не знає меж. Космос не дає йому спокою. За словами видання Inverse, зараз в планах Маска стоїть проєкт будівництва людської колонії на Марсі. Як висловився сам глава SpaceX, мета його спецпроєкту - "зробити людину міжпланетним видом".
Мешканці першого марсіанського міста будуть спочатку жити під "скляними куполами", але планета буде, кінець кінцем, "терраформована для підтримки життя, як на Землі", заявив Ілон Маск.
За словами Маска, процес зміни Марса буде "йти довго і не дасть значних результатів протягом нашого життя", проте перша колонія може з'явитися вже найближчим часом.
"І навіть якщо станеться щось жахливе, і людство загине, принаймні якась майбутня космічна цивілізація, виявивши наші руїни, буде вражена, що люди зайшли так далеко", - заявив Маск.
Сам підприємець вважає, що "безумовно не доживе до початку колонізації Марса", якщо технологічний прогрес не буде прискорено.
Проте, SpaceX докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше почати випуск космічних кораблів нового покоління, здатних опускатися на поверхню Місяця і Марса і доставляти до 150 тонн вантажу або 100 пасажирів.
Проте, SpaceX докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше почати випуск космічних кораблів нового покоління, здатних опускатися на поверхню Місяця і Марса і доставляти до 150 тонн вантажу або 100 пасажирів.
Відомо, що частиною плану з колонізації Марса є і запуск глобальної супутникової мережі Starlink, яка повинна буде допомогти компанії з фінансуванням будівництва ракет.
Раніше американський бізнесмен, глава компанії SpaceX Ілон Маск розкрив плани зі створення на Марсі міста, яке буде повністю самодостатнім і незалежним від Землі.
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