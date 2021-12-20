Гральний бізнес: як голосували депутати

16:55 14 липень Київ, Україна

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Закон підтримали 248 народних депутатів, 95 виступили «проти», 17 - утрималися, 27 - не голосували.



«Слуга народу» практично забезпечила прийняття позитивного рішення - 224 голоси «за», один «проти», 7 - утрималися, 4 - не голосували і 12 - були відсутні. Група «Довіра» практично у повному складі підтримала закон - 18 голосів «за» з 20. Ще 4 голоси було від групи «За майбутнє» та два голоси від позафракційних депутатів (7 виступили «проти», 6 - були відсутні, 2 - утрималися).



Практично вся фракція «Європейська солідарність» голосувала «проти» - 24 голоси з 27. У «Опозиційною платформі» 24 Пропонуємо подивитися, як розділилися голоси народних депутатів під час прийняття закону.Закон підтримали 248 народних депутатів, 95 виступили «проти», 17 - утрималися, 27 - не голосували.«Слуга народу» практично забезпечила прийняття позитивного рішення - 224 голоси «за», один «проти», 7 - утрималися, 4 - не голосували і 12 - були відсутні. Група «Довіра» практично у повному складі підтримала закон - 18 голосів «за» з 20. Ще 4 голоси було від групи «За майбутнє» та два голоси від позафракційних депутатів (7 виступили «проти», 6 - були відсутні, 2 - утрималися).Практично вся фракція «Європейська солідарність» голосувала «проти» - 24 голоси з 27. У «Опозиційною платформі» 24 нардепа виступили «проти», 2 - утрималися, 13 - не голосували і 5 - були відсутні. Більшість депутатів від «Батьківщини» теж голосували проти легалізації азартних ігор. У «Голосі» 13 нардепів виступили «проти», один не