Ігар Тишкевич: Плани Кремля по Білорусі розкриті

13:19 30 липень Київ, Україна

На думку українського політичного експерта, затримання групи бійців ПВК «Вагнер» на території Білорусі показало таємні плани Росії.

Аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, вважає, що Росія працює на загальну дестабілізацію ситуації в країні.

Він зазначив, що «український сценарій» в Білорусі не готується, проте Росія робить все, щоб «протягнути» свій порядок денний після президентських виборів незалежно від того, чи залишиться главою держави Олександр Лукашенко, чи ні.

За його словами, цей порядок денний передбачає «входження» в економіку Білорусі, політичне «зав'язування» країни на себе, формування проросійських сил.

Відповідаючи на питання про те, що краще для Білорусі - збереження влади Лукашенко або ж обрання нового президента, Ігар Тишкевич зазначив, що справа - не в особистості: «Питання в тому, наскільки міцними будуть інститути влади і наскільки залишиться консенсус білоруських еліт - як провладних , так і опозиційних - з приводу незалежності країни ».