Хабаровський край виступив проти політики Путіна

12:44 12 липень Київ, Україна

Президент РФ В.Путін, знає про різке падіння свого рейтингу, спробував «обнулити» терміни свого правління, провівши загальноросійське голосування по поправках до конституції РФ. Але чи допоможе це йому в умовах активізації протестного потенціалу в країні?

Якщо поодинокі пікети Кремль ще в змозі придушити, то до масових протестів російська влада виявилися зовсім не готові!

Зокрема, понад 35 тисяч жителів Хабаровська влаштували акцію на підтримку губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, заарештованого за підозрою в організації вбивств підприємців п'ятнадцятирічної давності. І це при тому, що С.Фургал користується набагато більшою популярністю в регіоні, ніж Путін.

Зібрався практично все місто скандував: «Путін - злодій!», «Це наш край!», «Свободу Фургалу!», «Іди, Москва!». «Ми тут, влада!», «Свободу!»!

За словами прес-секретаря губернатора Надії Томченко, подякував мітингувальників за підтримку, «такої одностайності ще не бачив ні Хабаровський край, ні Далекий Схід, ні Росія»!

Масові мітинги також пройшли в Комсомольську-на-Амурі, Амурі, Николаевск-на-Амурі і інших містах Хабаровського краю, і ні в одному місті поліція не ризикнула застосувати силу, спокійно спостерігаючи за тим, що відбувається.

Директор консалтингового центру "Експерт Груп" Павло Наливайко, коментуючи протести, розповів, що замість поліпшення економічної ситуації команда губернатора займалася його іміджем. Адже незважаючи на те, що протести були в першу чергу заздалегідь підготовлені командою арештованого губернатора, ведений регіональною елітою російський народ може дійти і до революції з силовою зміною влади.

Тим більше, розкол еліт, відсторонення армії від «верховного», протистояння ФСБ і СВР, в результаті можуть вилитися в досить неприємні «наслідки» для Кремля, які силами однієї лише «Росгвардіі» і ФСБ не дотримати.