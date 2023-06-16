08:00 31 травня Київ, Україна

Поновлення авіасполучення між Грузією та росією визначає подальший курс зовнішньої політики нинішнього уряду у Тбілісі. Країна, мабуть, остаточно вирішила піти з прозахідного шляху і схилитися перед агресором.

19 травня в Тбілісі приземлився перший рейс російської авіакомпанії, який офіційно ознаменував відновлення авіасполучення між Грузією та росією. При цьому грузинське суспільство висловило своє незадоволення протестами, а правляча еліта залишилася задоволена результатами. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що відновлення авіасполучення послужить зміцненню економіки країни та принесе користь грузинському народу. Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка, на відміну від уряду «Грузинської мрії», займає більш принципову позицію щодо росії, нарікала у Twitter: “Незважаючи на протидію грузинського народу, росія приземлилася у Тбілісі несподіваним рейсом”. При цьому грузинське суспільство побоюється, що проросійська влада країни вже вступила в небезпечну фазу прискореного зближення з агресором та окупантом.

Росія підтвердила, що хоче, щоб Грузія стала перевалочним хабом для регулярних поїздок росіян до Європи. Віцепрезидент російського союзу туріндустрії Дмитро Горін заявив, що рейси російської авіакомпанії «Red Wings» з москви до Кутаїсі дозволять росіянам використовувати цей аеропорт для пересадок до третіх країн, у тому числі до Європи. Такий розвиток подій означає, що Грузія потрапляє до тих країн, які допоможуть росії обходити санкції Заходу. Так, на брифінгу 22 травня офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США стурбовані відновленням прямого авіасполучення між росією та Грузією, додавши, що “це може означати, що компанії в аеропортах Грузії можуть наразитися на ризик санкції. Зараз не час розширювати взаємодію із росією. 24 травня, посилаючись, зокрема, на Грузію, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: “Ми також очікуємо, що союзники, які не входять до НАТО, дотримуватимуться санкцій, і не полегшать росії фінансування та продовження агресії проти України”.

Поряд із російськими авіакомпаніями відновила польоти до росії й «Georgian Airways». Однак, за словами голови авіакомпанії Тамаза Гаїашвілі, великі надії на відновлення авіасполучення між росією і Грузією поки не виправдалися, оскільки рейси не заполонені навіть наполовину. Гаїашвілі також практично оголосив, що цього літа його авіакомпанія почне перевозити росіян через Грузію до Європи. Загалом це показує, що риторика грузинської влади, яка стверджує, що відновлення авіасполучення з росією “відповідає інтересам грузинського народу”, є не більш ніж цинізмом.

Куди більш огидною подією став візит дочки кінської голови лаврова до Грузії, де вона перебувала на весіллі близького родича. Навколо місця, де вона знаходилася, почалися протестні рухи. Того ж дня Зурабішвілі виступила зі зверненням до нації та привітала населення з тим, що дочка лаврова “передчасно залишила країну”. Влада Грузії не коментує того, хто взагалі пустив дочку одного з головних путіністів, чому вона вирішила відсвяткувати це весілля в Грузії, з якою кремль досі офіційно перебуває в стані війни і найголовніше, чому грузинський поліційний спецзагін охороняв весілля родичів лаврова.

Зі свого боку, російські ЗМІ практично не приділили уваги протестам проти відновлення авіасполучення та проти присутності дочки кінської голови в країні. Це виходить за межі “норми”, оскільки пропагандисти не втрачають можливості різко відреагувати на антиросійські протести в Грузії. Примітно, що саме після таких протестів у 2019 році було припинено авіасполучення між двома країнами. Цього разу пропагандисти зробили все можливе, щоб донести до внутрішньої аудиторії, що "кожен громадянин Грузії з нетерпінням чекає на відновлення авіасполучення, а також приїзду в країну нових громадян росії". Для цього вони відзняли сюжет із проросійськи налаштованими грузинами, які 19 травня у Тбіліському міжнародному аеропорту демонстративно подякували путіну перед камерами.

Після відновлення польотів російські та грузинські чиновники вже почали розглядати питання щодо відновлення залізничного сполучення через Абхазію. Такий розвиток подій міг би, з одного боку, означати визнання Тбілісі суверенітету Абхазії, а з іншого неодмінне погіршення відносин із Заходом, оскільки такий крок був би явною допомогою росії в обході західних санкцій. При цьому агресор не приховує своїх справжніх цілей. Президент Торгово-промислової палати росії Сергій Катирін уже заявив: "Необхідно організувати залізничний транзит через територію Абхазії до росії". Таким чином, мета кремля - організувати транзитний маршрут із росії через Грузію до Ірану.

Скоріш за все, грузинський уряд підтримає реалізацію цих планів усупереч волі грузинського народу. Найімовірніший сценарій (і передумови до цього вже намічаються) полягає в тому, що «Грузинська мрія» запропонує народу нову “мрію” про нібито ініціювання процесу відновлення територіальної цілісності Грузії та під цим приводом виправдовуватиме будь-які кроки у бік росії, включаючи відновлення дипломатичних відносин та відновлення залізничного транзиту через Абхазію. Безумовно, ці заходи будуть не тільки непопулярними серед широких верств населення Грузії, але й зруйнують багаторічні зусилля Грузії щодо налагодження зв'язків із ЄС, НАТО та США.