Грузія планує отримати свої території за рахунок України

21:20 07 лютого Київ, Україна

«Заяви уряду Грузії протягом усього повномасштабного вторгнення Росії до України, м'яко кажучи, стали неприємними для Києва. Весь 2022 Тбілісі відмовлявся допомагати Україні у війні, а тепер хоче вирішити свої проблеми за рахунок українського народу. Частину грузинської землі окуповано Росією з 2008 року так само, як це сталося з Донбасом 2014-го. До цього Кремль неодноразово зазнавав Грузії агресії. Тому грузинський народ має всі причини не довіряти росіянам і вважати їх ворогами, як і українці.», — коментують ситуацію українські фахівці в галузі політології.

Проте уряд Грузії, займаючи відверто проросійську позицію, очевидно вважає інакше. «Після початку вторгнення в Україну, Грузія не ввела проти Росії жодну із західних санкцій, перешкоджала відправленню добровольців на допомогу українській армії, відмовилася передавати раніше передані у 2008 році Києвом ЗРК «Бук», коли Кремль розпочав війну проти Грузії. . Більше того, на всі заклики українського уряду допомогти здолати споконвічного ворога двох народів, Тбілісі твердо відповідав відмовою і заявляв, що “Грузію хочуть втягнути у війну”, — пояснюють політологи.

За 2022 рік Росія та Грузія збільшили товарообіг вдвічі. Вже розпочалося обговорення про відновлення авіасполучення з Москвою. Країна прийняла і продовжує приймати десятки тисяч росіян, які втекли від мобілізації.. При цьому візовий режим дозволяє громадянам РФ безперешкодно перебувати у Грузії протягом цілого року.

На тлі цього президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила наступне: “у мирну угоду, за результатами російсько-української війни, має увійти пункт про деокупацію грузинських територій. Питання Грузії мають бути на столі, тому що ніхто не повинен думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій”.. Тобто, на думку Зурабішвілі в Кремлі все ж таки сидять вороги, а не союзники?

«Водночас, якщо відкинути бажання Тбілісі деоккупувати власні території шляхом загибелі українців, сам факт того, що Зурабішвілі висловилася про закінчення війни в контексті перемоги України, говорить про швидке закінчення правління Путіна.

На самому початку повномасштабного вторгнення, невдовзі після провалу путінського бліцкригу, стало ясно, що Росія програє війну. Тому цілком логічно, чим ближче буде кінець диктаторського режиму, чим гірше ставатиме становище армії окупантів, тим активніше залучатимуться до війни постраждалі від російської агресії країни. Очікувалося, що Грузія та Молдова, частина територій, яких окупував Кремль, виступатимуть із вимогами вивести російські війська з Абхазії, Південної Осетії та Придністров'я відповідно. Президент Молдови Травня Санду ще у травні зажадала від Кремля забрати своїх “миротворців”. Наразі черга прийшла грузинського уряду. Ще більш примітно, що правляча влада Тбілісі є проросійською, а отже, роблячи подібні заяви Зурабішвілі має усвідомлювати реакцію у відповідь Кремля.

Очевидно, навіть лояльні до Росії режими почали усвідомлювати, що поразка Путіна вже не за горами і хочуть отримати від цього свою вигоду, — вважають політологи.